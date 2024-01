Niente da segnalare? Macché, tutto il contrario. La nuova serie tv italiana di Prime Video dal titolo No Activity – Niente da segnalare è assolutamente da segnalare. Il tentativo di inserire dei toni della commedia in un contesto poliziesco è decisamente riuscito.

No Activity-Niente da segnalare: il peso del cast

Merito del cast notevole arruolato, da un sorprendente Luca Zingaretti in salsa comedy (su Rai1, intanto, sono tornate per l’ennesima volta le repliche di Montalbano) alla solita garanzia Rocco Papaleo, da Emanuela Fanelli a Carla Signoris, entrambe deliziose, passando per Alessandro Tiberi (spalla perfetta) e Fabio Balsamo (l’immancabile quota The Jackal in una produzione Prime Video, in questo caso assolutamente apprezzabile nel ruolo dello stagista del crimine). Per non dire delle prestigiose partecipazioni di Diego Abatantuono, Lorella Cuccarini, Marcella Bella, Francesco Pannofino, Maccio Capatonda e così via.

I pregi della serie di Prime Video

L’adattamento italiano di No Activity funziona, fa sorridere, in alcuni frangenti addirittura ridere. Il punto di partenza è raccontare in maniera surreale le attese dei poliziotti al centralino o durante gli appostamenti in auto, ma anche il mondo della criminalità.

Gli episodi – sei da trenta minuti circa ciascuno – si lasciano guardare con grande facilità, la comicità è affidata a sketch irresistibili che giocano sui rapporti interpersonali sul posto di lavoro, ma anche su temi attualissimi come complottismo e social.

Insieme alla sesta stagione di Skam appena rilasciata su Netflix, No Activity conferma la vivacità della serialità italiana su piattaforma. Un po’ Camera Cafè, un po’ Boris, la serie tv di Prime Video può replicare l’effetto wow che si registrò l’anno scorso con Call my agent di Sky. Tre esempi di convincente importazione di format stranieri.