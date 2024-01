No Activity – Niente da Segnalare è la nuova serie tv di Prime Video disponibile in streaming da giovedì 18 gennaio 2024. Durante la spettacolare presentazione organizzata in un lussuoso albergo di Roma, condotta da Lorella Cuccarini, abbiamo avuto modo di incontrare due dei tanti protagonisti della serie tv, Alessandro Tiberi e Luca Zingaretti.

“Una serie non action in cui non succede nulla ma succede di tutto” l’ha definita il regista Valerio Vestoso durante la presentazione, come ad Achille e Marcello interpretati da Tiberi e Zingaretti, due agenti in appostamento notturno al porto in attesa di un carico che non sembra voler arrivare mai. E in questa attesa imparano a conoscersi e a liberarsi di tante sovrastrutture.

A parte i primi minuti, i due personaggi si rendono conto che devono trascorrere tanto tempo chiusi in una macchina insieme e quindi si tolgono la maschera e iniziano a parlarsi in modo più sincero. In questa sincerità vengono fuori contraddizioni che loro vivono senza saperle risolvere. Ognuno dei due porta un segno contrario. Lui pensa di aver bisogno di cambiare invece è più un’esigenza del padre, il mio personaggio invece fa lo yoga per riconquistare la moglie. Due personaggi che inteneriscono per il loro brancolare in un buio dovuto al crollo di tanti credi. La figura maschile è un universo che va rivisto, per fortuna è crollato un mito di certa virilità. E in questo vuoto che non sanno dove andare si confessano le loro miserie

I personaggi della serie devono affrontare dei momenti di attesa, in cui sono senza far nulla, come sottolinea il titolo stesso No Activity. Alessandro Tiberi quando si trova senza fare nulla ruba il telefono alla moglie, ci ha raccontato, per poi sottolineare come “sul set di questa serie ci siamo ritrovati anche noi bloccati in questa macchina in cui non potevamo uscire nemmeno durante i cambi scena. Spesso ci siamo ritrovati ad aspettare“. Nei momenti di attesa invece Luca Zingaretti legge “ho letto tanto su pullman e autobus da ragazzo o nelle sale d’attesa. Ho sempre un libretto da tirare fuori in queste occasioni, preferibilmente piccolo perché deve entrare nella giacca“.

Nel lavoro di un attore e ancor più nella comicità l’uso del corpo è fondamentale. In No Activity Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi sono bloccati immobili in macchina. “In questa serie siamo solo teste” ci ha raccontato Tiberi “grazie alla scrittura, abbiamo provato a trovare un modo di comunicare, per riuscire a creare l’azione nei dialoghi”, Zingaretti ha aggiunto: “Devi avere un dialogo che viaggi, che sia divertente che tenga il ritmo”.