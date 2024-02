I Nirvana, Corrado Guzzanti e Tunnel, 30 anni fa l’ultima apparizione televisiva dalla band di Kurt Cobain

Ieri, 27 febbraio 2024, ricorreva il trentennale dell’ultima apparizione televisiva in assoluto dei Nirvana e del loro leader Kurt Cobain. Era il 27 febbraio 1994 quando durante la trasmissione televisiva Tunnel, condotta su Rai 3 da Serena Dandini e registrata pochi giorni prima, il 23 febbraio, i Nirvana si esibirono con due brani tratti dal loro ultimo disco, In Utero, e subito dopo furono coinvolti in un breve sketch con protagonista Corrado Guzzanti nei panni di Lorenzo, la parodia dell’adolescente ignorante che il comico e attore aveva già presentato l’anno precedente nell’ultima stagione di Avanzi.

I Nirvana erano in Italia per quattro concerti tra Modena, Marino e il PalaTrussardi di Milano, il palazzetto dello sport che nel corso degli anni ha cambiato diversi nomi prima di venir ufficialmente chiuso nel 2011, e convinti dai loro discografici decisero di fare un po’ di promozione in tv scegliendo di partecipare proprio a Tunnel con l’idea di prendere parte anche uno sketch.

Dopo l’esibizione dei Nirvana sulle note di Serve the servants e Dumb, Corrado Guzzanti arrivò in studio nei panni di Lorenzo, con tanto di t-shirt con la copertina di In Utero stampata sopra, fingendosi un membro dello staff dei Nirvana e rimproverando scherzosamente la band al grido di “Ma ve sete fatti n’antra vorta de coccoina e ammorbidente?” e “Senti ‘sto rock melodico ao! Nun se po’ sentì. Un po’ de energia, ao!“, tra le risate del pubblico e la reazione non troppo coinvolta di Cobain e del resto dei componenti, da Dave Grohl a Krist Novoselic passando per Pat Smear.

A rivelare qualcosa di più sul dietro le quinte di quella partecipazione storica è stato anno dopo, in un’intervista a Rockol, il discografico italiano della MCA/Geffen Marco Cestoni: “Si decise di farli partecipare a una scenetta con Corrado Guzzanti che interpretava lo studente Lorenzo. Avrebbero dovuto solo annuire alle sue battute, ma Kurt decise di metterci un tocco personale: cominciò a tirare con tale forza la parrucca di Guzzanti, fissata al cuoio capelluto con le mollette, che Corrado svenne dal dolore. Si rischiò la tragedia in diretta“.

Nessuno poteva immaginare che quella doppia esibizione ad Avanzi col divertente sketch di Corrado Guzzanti sarebbe entrata nella storia come l’ultima apparizione televisiva in assoluto dei Nirvana. Pochi giorni dopo, nelle prime ore del 3 marzo 1994, Kurt Cobain fu trovato privo di sensi e col sangue che gli colava dal naso in un hotel di Roma dalla moglie Courtney Love e fu subito trasportato al Policlinico Umberto I per una lavanda gastrica in seguito all’ingestione di una dose massiccia di Rohypnol.

Un mese dopo, l’8 aprile 1994, il corpo senza vita di Cobain fu scoperto nella sua villa sul lago Washington. Il leader dei Nirvana, secondo quanto emerse dai rapporti ufficiali, si era tolto la vita almeno 3 giorni prima con un colpo di fucile in testa.