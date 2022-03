Nina Moric: “Torno in Croazia. Con Corona non ci sono rapporti. Carlos non sta più studiando”

Ospite, oggi, sabato 26 marzo 2022 di ‘Verissimo’, Nina Moric, ha svelato, per la prima volta, una decisione importante che riguarda la propria vita:

Oggi sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita.

La modella croata, inoltre, ha spiegato che, dopo tanti alti e bassi, ad oggi, non ha rapporti con l’ex marito Fabrizio Corona:

Non ci sono. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine.

La showgirl, negli ultimi mesi, ha avuto un grande dispiacere che riguarda suo figlio Carlos Maria:

Carlos non sta più studiando e questo mi spiace. Per lui, sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita.

Ad oggi, la Moric, però, è single e non sembra avere intenzione di trovare un compagno che possa starle accanto tutta la vita: