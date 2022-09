Nikita Pelizon è una delle concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

É nata a Trieste il 20 marzo 1994. Ha 28 anni. É una modella influencer ed è entrata nel mondo della televisione nel 2018, quando è stata chiamata per essere una delle tentatrici di Temptation Island. Successivamente è stata tra le protagoniste di Ex on the beach come ex di Matteo Diamante, mentre pochi mesi fa è stata tra le concorrenti di Pechino Express.

Nella clip di presentazione, Nikita esordisce con tutti i buoni propositi per fare una bella avventura nella casa:

“Io sono un arcobaleno di colori e spero di essere capita con tutte le mie sfumature. Sono qui al Grande Fratello per portare il più possibile tante good vibes“.

Tra i suoi hobby c’è la pittura:

“Ho una tecnica unica, dipingo con il mio corpo. A 18 anni inizio a lavorare come modella e questo mi ha permesso di viaggiare tanto. Sono arrivata persino in Cina”

L’approdo sul piccolo schermo: “Dopo la moda è arrivata la televisione con Pechino Express che è stato stupendo“.

La sua vita è stata “un uragano” dice, parlando di un’adolescenza abbastanza complicata:

“A casa mi sentivo stretta, mi sentivo tarpare le ali. A 16 anni ho tentato di scappare di casa, ma la polizia mi ha ritrovata e mi ha riportata a casa, solo a 18 anni ho iniziato a vivere“.

É single, nella casa cerca l’amore: “Cerco qualcuno che mi tratti come una regina. Semplice no? Io entro nella casa con le mie personalità e l’angelo custode“.

Seguitissma sui social, Nikita ha un profilo Instagram @nikitasemplicemente che è seguito da oltre 120 mila followers.