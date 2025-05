Nicolò e Amadeus, botta e risposta su Instagram dopo la finale: la dedica dell’allievo

L’edizione di quest’anno di Amici è stata vinta da un ballerino, Daniele Doria, ma c’è un vincitore “morale” tra i cantanti: un talento che continua a far parlare di sé anche se il suo cammino all’interno della scuola più rinomata della TV si è fermato alla semifinale.

Nicolò Filippucci, classe 2007, originario di Perugia, ha conquistato il cuore del pubblico con un percorso in costante crescita, tanto da scatenare proteste davanti agli studi di Mediaset all’indomani della sua eliminazione. La situazione è diventata così accesa che è dovuta intervenire la sicurezza.

Il cantante, infatti, è stato eliminato per decisione dei giudici del serale – Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario – che hanno invece scelto di salvare TrigNO e Antonia Nocca. Un epilogo che non è affatto piaciuto ai fan del giovane, i quali si sono sfogati anche sui social, attaccando, secondo quanto riportato da Biccy, l’ex conduttore del Festival di Sanremo.

Nicolò ringrazia Amadeus

Amici ha concluso la stagione in modo piuttosto movimentato. Mentre Daniele Doria si prepara a volare a New York per frequentare la prestigiosa Ailey School grazie alla borsa di studio vinta nel programma, Nicolò ha un botta e risposta con Amadeus sui social.

Il cantante, nonostante la mancata ammissione alla finale, si è dimostrato educato e riconoscente nei confronti della produzione e di Maria De Filippi. “Grazie dal profondo del cuore. Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere. È stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona”, ha scritto dopo l’uscita dallo show sui suoi profili social. “Un immenso ringraziamento a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo. Un enorme grazie anche a tutti i vocal coach, a @giordanaangi e a tutto il corpo di ballo con cui ho lavorato ogni giorno per portare la versione migliore di me stesso sul palco.”

Nicolò ha iniziato a coltivare la passione per la musica all’età di 7 anni, imparando a suonare la chitarra e a nove anni si esibiva già nel coro di voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. La sua carriera ha preso il via nel 2021 con la vittoria di diversi concorsi canori, tra cui “Il Mio Canto Libero” e quello di Cannara.

Nel 2022 ha raggiunto la finale nazionale del Cantagiro con l’inedito Fingere, vincendo anche un premio speciale della stampa. Ha poi partecipato al “Premio Città di Ronciglione” e nel 2023 si è classificato secondo al concorso NYCanta, nella finale tenutasi a New York.

Non poter accedere alla finale di Amici per giocarsi fino in fondo la vittoria è stato sicuramente un duro colpo per lui, ma Nicolò ha dimostrato maturità e consapevolezza. Anche per questo motivo non sono mancati i ringraziamenti ad Amadeus. Come? commentando un post del conduttore, che parlava della sua esperienza nello show di Canale 5: “Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole, è stato un privilegio.” Le parole del cantante, ex allievo di Anna Pettinelli, hanno colpito.

La risposta di Amadeus non si è fatta attendere: “Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, hai talento e sono certo che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni. Un grande abbraccio.”