Nicole Brancale: chi è la sorella di Serena ‘maestro’ d’orchestra a Sanremo 2025

Stasera, mercoledì 12 febbraio 2025, Serena Brancale salirà, per la seconda volta, sul palco dell’Ariston per presentare il suo brano ‘Anema e core’. Per l’occasione, la cantautrice, in gara a ‘Sanremo 2025‘ tra i Big, è stata e sarà diretta dalla sorella Nicole Brancale. Ieri, durante la presentazione, ha stupito il pubblico perché “ha voluto che si dica il maestro” e non la maestra nella sua declinazione al femminile.

Conosciamola meglio:

Chi è Nicole Brancale sorella di Serena? Età, lavoro, Instagram

Nicole è nata nel 1982. Ha, quindi, 42 anni. E’ insegnante di pianoforte al conservatorio “N. Piccinni” di Bari, lo stesso dove si è diplomata la sorella minore. E’ presente su Instagram con l’account @nicolebrancale. E’ nata nel capoluogo pugliese ed è figlia di una musicista mentre il padre è stato un calciatore.

Chi è Serena Brancale in gara a Sanremo 2025? La scheda ufficiale

Serena Brancale è una e una polistrumentista, performer e compositrice del sud Italia, che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz.

Il pubblico televisivo l’ha conosciuta durante la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”, una ballad jazz contenuta nell’omonimo album uscito per Warner Music Italy. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica, da Fiorello che l’ha dichiarato ai microfoni di Edicola Fiore ai grandi del Jazz Italiano e della musica Mondiale come Quincy Jones.

Dotata di una voce scura e riconoscibile, nel 2018 è entrata nel roster di Isola degli Artisti e ha dato vita ad un nuovo progetto di stampo nu-sou attirando l’attenzione dei più importanti producer internazionali e collaborando come autrice per numerosi big della canzone italiana.

Dopo aver calcato le rassegne e i jazz club più rinomati al mondo, Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all’estero.

Tra le ultime cose a gennaio 2023 ha concluso il tour del suo ultimo album con oltre 50 date, registrando 4 sold-out al BlueNote di Milano e all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.