Da lunedì 29 aprile, arriva nell’access prime time di TV8, Tris per Vincere, rivisitazione di un grande classico della tv del passato, Il Gioco dei 9, che andrà in onda da lunedì a venerdì, precisamente alle ore 20:30.

Nicola Savino, però, intervistato da noi di TvBlog poco prima della partenza del suo nuovo programma, non usa come paragone il celebre programma di Canale 5 e Italia 1, andato in onda negli anni ’80-’90, ma cita un altro classico della tv italiana, andato in onda per una sola stagione e molto invocato, inutilmente, negli anni a seguire, ossia Cronache Marziane, l’irriverente talk show condotto da Fabio Canino:

Siamo alle prime registrazioni, si ride parecchio, c’è un buon clima, a volte abbiamo avuto dei picchi in cui mi ha ricordato Cronache Marziane, un programma che sicuramente i lettori di TvBlog, appassionati di televisione, hanno come punto di riferimento. L’ho detto anche a Fabio Canino. Quando l’atmosfera si scalda e partono delle musiche a caso legate a discorsi che stiamo facendo, scatta quell’effetto happening. Ed è bello.

Il paragone con il programma condotto da Raimondo Vianello e Gerry Scotti (e anche da Enrico Papi nel 2004), però, è inevitabile:

Raimondo Vianello? Come si fa a non temere il confronto con lui! È una cosa impietosa! Spero di aver l’8 per mille del talento di Raimondo e so già che la risposta è no! Siate clementi! Il gioco dei 9, lo guardavo moltissimo, c’erano degli idoli pop che, in qualche maniera, lavoravano anche a me. Ricordo una puntata dove, nella stessa casella, c’erano Jovanotti e Fiorello, così per dire… Me lo ricordo perché quando ho condotto 90 Special su Italia 1, ho fatto una ricerca su Il Gioco dei 9 e ho beccato quella puntata che è una cosa incredibile…

Nicola Savino: “Spero in un’alternanza tra 100% Italia e Tris per Vincere”

Negli ultimi anni, stanno tornando in auge tanti programmi televisivi del passato (a breve, tornerà anche La Ruota della Fortuna). Secondo te, c’è un po’ di crisi nel creare format nuovi?

Non c’è crisi nel creare format nuovi, ce ne sono in abbondanza in giro. Però noi italiani siamo molto aggrappati alla nostalgia, certi programmi ci ricordano periodi belli della nostra vita. È una cosa che ci sta, perché no…

L’access prime time è una fascia agguerrita. Come vivi il confronto con la concorrenza?

Noi siamo una di quelle che voi e i vostri lettori definiscono le “digitaline”. Noi facciamo il nostro campionato. Però, giorno dopo giorno, passettino dopo passettino, stiamo iniziando a diventare “digitalone”! Il confronto, ovvio, non puoi farlo con Rai 1, però con i nostri vicini di casa, lo fai eccome e tante volte, questo confronto va anche bene!

Un bilancio, fino ad oggi, della tua esperienza a 100% Italia.

Il mio bilancio è assolutamente positivo. Andiamo in onda dopo i telegiornali con un programma che, diciamocela tutta, è un game che sarebbe perfetto per le 18:30. È un game con momenti molto tensivi. In quel momento, all’ora di cena, non ci sono game con momenti tensivi: c’è il favoloso karaoke di Gabriele, ci sono i pacchi di Affari Tuoi… Ci sono altre proposte. Noi facciamo un programma quasi sociologico, sui sondaggi, con un profilo di pubblico alto e pregiato. Me ne accorgo anche quando mi fermano per strada. Il mio sogno è un’alternanza tra 100% Italia e Tris per Vincere.

Nel video in alto, trovate le dichiarazioni complete di Nicola Savino.