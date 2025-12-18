A Jeddah entra nel vivo il round robin delle Finals ATP Bext Gen: ecco come è andata la prima giornata e il menu di oggi, con diretta in TV e in streaming

Next Gen ATP Finals, risultati di ieri e programma TV di oggi: orari e dove vederle

La prima giornata della fase round robin delle Next Gen ATP Finals ha subito messo sul tavolo un tema: nel format “first to 4” non c’è tempo per gestire, o sei dentro fin dal primo game o rischi di trovarti a inseguire il risultato per ore in una situazione emotiva e climatica non facile e rischiosa

I risultati di ieri

E infatti, tra tie-break e set corti, è bastato un passaggio a vuoto per cambiare inerzia e storia di alcuni match. Con tante risorse sprecate che potevano essere preservate in vista delle prossime due giornate, tappe obbligate per accedere alle semifinali di sabato.

Questi i risultati di ieri

Prizmic–Basavareddy 1-3 (2-4, 3-4, 4-3, 2-4)

>Blockx–Engel 3-1 (3-4, 4-2, 4-2, 4-2)

Tien–Jodar 2-3 (4-1, 3-4, 4-1, 2-4, 3-4)

Landaluce–Budkov Kjaer 1-3 (1-4 4-3 2-4 3-4)

Il colpo di scena, naturalmente, è arrivato dal gruppo blu: Rafael Jodar ha trovato il modo di girare una partita che sembrava più volte nelle mani di Learner Tien, sulla carta il grande favorito della vigilia, portandola al quinto set e chiudendo solo nel finale. Nel gruppo rosso, Alexander Blockx ha confermato solidità e servizio nei momenti chiave, mentre Nishesh Basavareddy ha costruito un successo pesante che oggi lo mette già davanti a una partita spartiacque.

Il programma di oggi

Oggi seconda giornata di round robin, e il calendario è quello “classico” del torneo: si incrociano i due vincenti del Day 1 e, a seguire, i due sconfitti. Tradotto: chi parte 2-0 vede la semifinale da vicino, chi scivola 0-2 è praticamente quasi fuori.

Questo il programma di oggi

Engel–Prizmic (gruppo rosso) ore 12.00

Blockx–Basavareddy (gruppo rosso) non prima delle 13.30

Budkov Kjaer–Jodar (gruppo blu) ore 17.00

Tien–Landaluce (gruppo blu) non prima delle 18.30

Dove vedere le Next Gen ATP Finals in TV e streaming

Le partite di oggi delle Next Gen ATP Finals sono in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203). In streaming, la visione è disponibile su NOW, con possibilità di seguire la programmazione anche tramite app e dispositivi connessi. Come sempre, in un torneo fatto di set rapidi e svolte improvvise, il consiglio è semplice: non “arrivare dopo”, perché qui basta un break per trasformare un pomeriggio tranquillo in una maratona di nervi.