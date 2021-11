Un mese da cult quello che si prospetta a dicembre su Netflix con il ritorno di tanti titoli attesi dai fan come gli ultimi episodi de La Casa di Carta, la seconda stagione di The Witcher, la seconda della stravagante Emily in Paris, la quarta di Cobra Kai e la sesta del reality Queer Eye con cui si chiude il 2021.

Netflix Dicembre 2021 le serie tv in streaming

Queste le serie tv in arrivo giorno dopo giorno annunciate da Netflix per il mese di dicembre:

1 – Lost in Space s.3 (ultima stagione)

L’istinto di sopravvivenza sarà messo alla prova in queste ultime puntate, dovranno guidare 97 giovani coloni in una terribile evacuazione mentre emergono alcuni segreti.

1 – Nuove stagioni di serie tv non inedite: The 100 s.7, New Amsterdam s.2, The Sinner s.3

2 – Coyotes (miniserie)

Un gruppo di scout trova dei diamanti durante un campeggio e si divideranno tra chi vuole tenerli e chi restituirli

3 – La Casa di Carta – Gli episodi finali

Ultimi episodi per il cult spagnolo che ha conquistato il mondo.

8 – Titans s.3

Nuovi episodi per gli eroi DC Comics

10 – Aranyak s.1

Serie indiana con al centro due poliziotti che si scontrano durante un’indagine per omicidio

10 – How To Ruin Christmas s.2

Tumi Sello voleva solo un Natale tranquillo ma si ritrova a organizzare un funerale

11 – Inspector Koo s.1 (ep. settimanali)

Un’ex poliziotta si ritrova a cercare indizi per una scena del crimine perfettamente allestita da un serial killer

15 – Elite: storie brevi di Phillipe, Caye e Felipe .

. 17 – The Witcher s.2

Sicuro di aver perso Yennefer per sempre, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla a Kaer Morhen. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

17 – Decoupled – Divorziare s.1

Uno scrittore e sua moglie annunciano il divorzio durante una festa e scoprono gli assurdi rapporti che hanno altre coppie che conoscono.

20 – Elite: Storie brevi di Samuel e Omar

22 – Emily in Paris s.2

Emily è sempre più integrata a Parigi ma ancora fatica a capirne lo stile di vita, inoltre si ritrova in un triangolo amoroso con il vicino e l’unica vera amica francese

23 – Elite: Storie Brevi di Patrick

24 – The Silent Sea s.1

Serie di fantascienza coreana, in un futuro in cui la Terra è diventata un deserto racconta la storia dei membri di un team speciale inviato sulla Luna per recuperare un misterioso campione da una stazione spaziale abbandonata.

24 – Di Mamma ce n'è solo…due s.2

s.2 24 – Our Beloved Summer s.1 (episodi settimanali)

commedia romantica su una coppia che si lascia promettendosi di non rivedersi più ma quando il documentario che hanno girato 10 anni prima ha successo, sono costretti a rivedersi.

29 – Gli ansiosi (miniserie)

un rapinatore di banche che fallisce miseramente quando tenta di fare un colpo in una banca priva di contante e finisce per prendere in ostaggio otto persone durante un “giorno porte aperte” in un appartamento. Gli ostaggi condividono un segreto che crea un legame unico e quasi indissolubile tra di loro.

30 – Kitz s.1

A un anno dalla tragica morte del fratello la diciannovenne Lisi entra nel gruppo esclusivo di Monaco di ragazzi che fanno festa in una stazione sciistica, ma quando a ragazza mette in moto una valanga che espone i segreti nascosti dietro una facciata di glamour, denaro ed edonismo, le conseguenze sono incontrollabili.

31 – Cobra Kai s.4

s.4 31 – Stay Close, miniserie

nuovo thriller tratto da un romanzo di Harlan Coben, 4 persone nascondono segreti ai loro cari; quando il passato torna a perseguitarli minacciando di rovinare le loro vite e quelle di chi li circonda, cosa decideranno di fare?

Netflix Dicembre 2021 le serie tv in streaming: anime/animazione

Questi i titoli dal mondo anime e d’animazione per grandi e piccini in arrivo a dicembre:

1 – Le Bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean s.5

Archer s.12

Kemono Jihen s.1

Megalo Box s.2

Kayko Kokosh s.1

Masha e Orso s.4

44 Gatti s.4

3 – Barbie &/ Chelsea: The Lost Birthday

Shaun vita da Pecora: The Flight Before Chrstimas

7 – Go Dog Go s.2

Centaurworld: Il mondo dei Centaur s.2

9 – Shaman King s.1(parte 2)

10 – Saturday Morning All Star Hits!

14 – Starbeam: Un avventura per l’anno nuovo

16 – Aggretsuko s.4

17 – Fast & Furious Piloti sotto copertura

Netflix Dicembre 2021, show, reality, documentari

Non solo serie tv a dicembre su Netflix, il 3 dicembre arriva Coming Out Colton in cui Colton Underwood ex giocatore di football e star di The Bachelor affronta il proprio percorso dichiarando la sua omosessualità, facendo i conti con il suo passato e accentando il suo ruolo nella comunità LGBTQ+. Il 6 dicembre David Fincher porta su Netflix Voir, docuserie in 6 episodi, un omaggio al cinema e alle connessioni di ciascuno con le storie del grande schermo.

Il 7 dicembre speciale comico di Nicole Byer: BBW Big Beautiful Weidro; Carolin Kebekus: The Last Christmas Special è l’appuntamento di mercoledì 8 uno speciale comico natalizio tedesco. Le storie di 8 ventenni ad Austin in Texas in questa nuova normalità post 2020 è al centro di Questi Ruggenti anni Venti il 10 dicembre in 12 episodi.

Dal 15 dicembre arriva Selling Tampa sul mondo delle agenzie immobiliari, a Natale c’è Papa Francesco con Stories of a Generation, mentre il 31 dicembre a chiudere l’anno ci pensano i protagonisti di Queer Eye arrivato alla sesta stagione.