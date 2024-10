Ci sono delle novità in vista per gli abbonamenti a Netflix. La piattaforma di streaming infatti ha aggiornato i suoi prezzi apportando degli aumenti che saranno effettivi tra le giornate di oggi, venerdì 18 e da domani 19 ottobre. Ma come? E chi è coinvolto in questi aumenti?

Andiamo al nocciolo della questione dando un po’ di numeri, quindi guardiamo cosa succede nel dettaglio.

I nuovi prezzi Netflix dal 18 ottobre 2024

Innanzitutto è bene specificare che gli aumenti (compresi tra 1 e 2 euro) non riguarderanno un singolo piano di abbonamento, bensì tutti e tre: il piano Standard con pubblicità, il piano Standard senza pubblicità e il piano Premium.

Prezzo piano Standard con pubblicità

Si passa da 5,49€ a 6,99€ al mese per un aumento di 1,50€ in più al mese, che a sua volta si traduce in +18€ in più l’anno. Il costo annuale diventa dunque di 83,88€. Questo servizio consente di guardare film e serie TV, ma con interruzioni pubblicitarie.

Prezzo piano Standard senza pubblicità

Da 12,99€ a 13,99€ al mese, l’aumento dunque è di 1€ in più al mese che equivale chiaramente a 12€ in più l’anno. Il costo dell’abbonamento annuale ammonterà a 167,88€. Questo piano, oltretutto, consente la visione dei contenuti in piattaforma su due dispositivi e in HD.

Prezzo Piano Premium

Sale di 2 euro l’aumento di questo piano che passa dai 17,99€ a 19,99€ al mese. Si traduce in 24€ in più l’anno, quindi il costo annuale si porta ufficialmente a 239,88€. Ricordiamo che ‘Premium’ permette la visione su quattro dispositivi e in qualità Ultra HD.

Inoltre, a questi costi è importante considerare i costi per gli slot utente aggiuntivi, che sono di 4,99€ al mese. Il piano Standard consente di aggiungere un utente aggiuntivo, mentre il piano Premium offre l’opzione di aggiungere fino a due utenti aggiuntivi.

Chi è coinvolto negli aumenti degli abbonamenti a Netflix?

I nuovi abbonati a partire da oggi, 18 ottobre, portanno entrare in Netflix con i nuovi prezzi. Gli aumenti saranno applicati anche a chi è già abbonato alla piattaforma di streaming, ma solo a partire dalla giornata di domani, sabato 19 ottobre. Gli abbonati sono stati avvisati (o lo saranno) tramite e-mail prima dell’applicazione dei nuovi prezzi. I tempi di notifica variano a seconda del ciclo di fatturazione individuale.

Perché aumentano i prezzi di Netflix?

Netflix ha spiegato così gli aumenti dei prezzi dei suoi abbonamenti:

Mentre cerchiamo di aumentare il coinvolgimento e di offrire più valore ai nostri membri, stiamo anche lavorando per migliorare la nostra monetizzazione, perfezionando i nostri piani e i nostri prezzi. La chiave è garantire una gamma di prezzi e piani in grado di soddisfare diverse esigenze.

Come sta andando Netflix?

La piattaforma mostra segnali positivi di crescita. Il Corriere della Sera riporta che i dati di bilancio sono in aumento. I ricavi sono cresciuti del 15%, raggiungendo 9,83 miliardi di dollari, e le azioni sono salite del 5% in borsa. Nel terzo trimestre del 2024, Netflix ha registrato un profitto record di 2,36 miliardi di dollari (incremento del 41%), e ha aggiunto 5,07 milioni di nuovi abbonati paganti, portando il totale a 282,72 milioni di utenti attivi.