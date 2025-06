Netflix, le serie tv da vedere in queste settimana: nuovi arrivi

Dalla terza stagione di Ginny & Georgia ai nuovi thriller come Ombre nell’acqua e Mercy For None, la prima settimana di giugno su Netflix è un viaggio tra emozioni forti, misteri e azione

L’arrivo di giugno non porta solo il profumo d’estate, il mare e le passeggiate in montagna ( per chi ha il tempo di farlo) ma anche le nuove serie Tv di Netflix da guardare, magari dopo cena, in totale relax sul divano. Dalle serie drammatiche alle storie più adrenaliniche, la piattaforma propone una selezione di titoli che mescolano emozioni forti, misteri da svelare e ritorni molto attesi.

Gli abbonati possono prepararsi intanto ad una prima settimana carica di tensione e colpi di scena, tra debutti inediti e stagioni che promettono di rinnovare il legame con personaggi già amati. L’inizio dell’estate su Netflix si apre all’insegna del cambiamento e del rinnovamento, con produzioni che arrivano da diversi angoli del mondo: Australia, Corea del Sud, Stati Uniti, Francia.

Una varietà geografica che è anche varietà di generi e tipi di narrazioni, pensata per accontentare chi cerca uno spunto per una nuova ossessione da guardare senza interruzioni. C’è spazio per il racconto familiare, per le investigazioni a tinte oscure, ma anche per la pura azione e il thriller psicologico. Senza anticipare troppo — e lasciando ai trailer e agli episodi il piacere della scoperta — possiamo però segnalare alcuni titoli che sembrano destinati a fare parlare di sé.

I nuovi titoli di giugno su Netflix

Tra questi spicca sicuramente il ritorno di una serie che ha conquistato il pubblico fin dalla prima stagione: Ginny & Georgia, che dal 5 giugno torna con un nuovo terzo capitolo carico di tensione, tra drammi familiari e verità che emergono proprio quando meno ce lo si aspetta. A partire dal 6 giugno, invece, il catalogo si arricchisce di una nuova produzione crime-thriller australiana: Ombre nell’acqua, che promette misteri profondi e atmosfere cupe. La trama ruota attorno a un uomo segnato dal passato che torna nella sua cittadina natale solo per riaprire una ferita mai guarita. Un corpo rinvenuto sulla spiaggia è il primo indizio di un segreto che non vuole restare sepolto. Per gli appassionati del genere, si preannuncia una storia intensa, tra sensi di colpa, vendette e rivelazioni.

Sempre il 6 giugno, tra le uscite da non perdere, arriva Straw – Senza uscita, il nuovo thriller firmato da Tyler Perry. Al centro, una madre single che affronta una giornata da incubo in un mondo che pare aver dimenticato cosa significhi avere empatia. Una corsa contro il tempo e contro un sistema spietato, raccontata con uno sguardo crudo e realistico, che mette al centro la fragilità e la forza delle donne.

Per chi ama l’adrenalina pura, da segnare sul calendario c’è anche K.O., action movie francese che mescola arti marziali e drammi personali. L’ex lottatore Bastien, ritiratosi dopo una tragedia sul ring, viene trascinato in un’oscura rete criminale mentre cerca di salvare un giovane scomparso. Una narrazione che promette ritmo serrato e ambientazioni urbane affascinanti. Infine, Netflix chiude la settimana con un’altra proposta dal sapore internazionale, Mercy For None, thriller sudcoreano ambientato nei meandri più torbidi di Seul. Un ex sicario, dopo undici anni di silenzio, torna per vendicarsi e fare giustizia. La lotta solitaria di Gi-jun contro i fantasmi del passato e contro il crimine organizzato è una miscela perfetta di azione, tensione e dramma.