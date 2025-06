Netflix, le migliori serie tv spagnole

Le serie tv spagnole negli ultimi anni hanno ottenuto uno straordinario successo, consacrato sicuramente dall’uscita de La casa di carta, che è stata una delle produzioni Netflix più viste al mondo. Ma ci sono tantissime altre serie che arrivano direttamente dalla Spagna da poter guardare dal proprio divano di casa comodamente.

Alcune più recenti, altre meno, le serie spagnole su Netflix sono davvero imperdibili. Dal thrilling, al drama, fino alle commedie, c’è davvero di tutto. Basterà selezionarle, metterle nella propria lista e iniziare a gustarsele puntata dopo puntata. Ci sono talmente tante serie spagnole sulla famosa piattaforma streaming, che praticamente ce n’è per tutti i gusti.

Le migliori serie spagnole su Netflix, cosa vedere

Tra quelle più recenti non può non essere citata Machos Alfa, che è uscita nel 2022 ed è praticamente la serie da cui trae ispirazione la nuova produzione italiana – uscita da poco su Netflix – Maschi Veri. Composta da 3 stagioni, è attualmente ancora in corso, irriverente, divertente e attuale, va assolutamente vista.

Per le amanti del genere Sex and the City, deve essere assolutamente aggiunta alla lista Netflix Valeria, uscita nel 2020, la quarta stagione, con cui si è conclusa la storia, è uscita qualche mese fa sulla piattaforma streaming. La serie racconta le storia della protagonista e delle sue tre amiche, alle prese con il lavoro, gli amori e le loro vite quotidiane.

Se ancora sentite la mancanza di Gossip Girl, non ci si potrà perdere Élite, una serie che ha come protagonisti un gruppo di adolescenti che frequenta una prestigiosa scuola, le vite dei personaggi in ogni stagione sono segnate da morti sospette. La serie spagnola ha anche una serie di speciali, dedicati alle storie di alcuni dei personaggi. Anche questa serie ha ottenuto uno strepitoso successo.

Nell’elenco delle serie spagnole su Netflix ci sono poi tutte le stagioni de La casa di Carta, con i piani del professore e della sua banda, lo spin off Berlino, dedicato alla storia di uno dei protagonisti più amato di questa produzione. Se piacciono i generi polizieschi e trhilling Vis a vis – il prezzo del riscatto, produzione del 2015, non è da perdere, la serie racconta la storia di Macareira Ferrero, che è costretta dal suo capo a commettere una serie di crimini.

La lista delle serie spagnole su Netflix continua con Privacy, del 2022, la cui protagonista è una aspirante politica, che capirà presto qual è il prezzo da pagare quando si è così in vista. Se piacciono i medical drama e si è fan di Grey’s Anatomy, si deve vedere Respira, ambientata in un caotico ospedale, dove – tra storie d’amore, disastri ambientali e incidenti – accade davvero di tutto. Grande successo anche per La ragazza di Neve e La ragazza di Neve 2.