Netflix Italia le serie tv a Gennaio 2023: La Vita Bugiarda degli Adulti, Vikings: Valhalla, Ginny & Georgia

Il mese di Gennaio 2023 su Netflix è (come sempre) ricco di nuovi contenuti. Particolarmente attesa in Italia (e non solo) è La Vita Bugiarda degli Adulti adattamento del romanzo di Elena Ferrante con Valeria Golino e Alessandro Preziosi. Altra novità attesa è la serie Lockwood & Co. che sulla carta sembra voler raccogliere l’eredità di Locke & Key tra adolescenti ed elementi misteriosi e soprannaturali. Interessante il progetto Copenaghen Cowboy di Nicolas Winding Refn realizzato durante la pandemia, quando il regista è tornato nella sua Danimarca per stare vicino alla famiglia immaginando una serie ambientata nella sua città.

Netflix Gennaio 2023 le serie tv in arrivo

1 Domenica

Caleidoscopio, miniserie antologica che si sviluppa nell’arco di 25 anni e segue una banda di ladri alle prese con un caveau apparentemente inviolabile. La serie ha un approccio non lineare e può essere vista dagli spettatori anche decidendo autonomamente l’ordine degli episodi. Gli otto episodi vanno da 24 anni prima a 6 mesi dopo il colpo.

The Good Doctor s.5

Sguardo Indiscreto s.1, crime brasiliano con al centro l’hacker Miranda, la cui vita cambia quando incontra l’uomo dei suoi sogni.

4 Mercoledì

La vita bugiarda degli adulti, miniserie adattamento del romanzo omonimo di Elena Ferrante, racconta una storia di formazione e crescita nella Napoli anni ’90 con il confronto/scontro tra l’anima borghese, intellettuale e quella proletaria.

5 Giovedì

Copenhagen Cowboy s.1, serie noir in sei episodi di Niolas Winding Refn, al centro una giovane eroina che dopo una vita di servitù attraversa i bassifondi criminali di Copenhagen assetta di giustizia e vendetta e incontra la sua nemesi Rakel.

Totenfrau – La signora dei morti s.1 (Austria), storia di una donna pronta a tutto per vendicare la morte del marito.

Ginny & Georgia s.2, 10 nuovi episodi con Ginny che deve affrontare il fatto che la madre è probabilmente un’assassina e che ha ucciso il patrigno per proteggerla.

© Netflix

9 Lunedì

I Binari del destino s.1 episodi settimanali (Corea del Sud), una tragedia improvvisa porta la moglie di un membro del parlamento a confrontarsi con dei segreti di famiglia.

11 Mercoledì

Sexify s.2 (Polonia) prosegue la storia di una studentessa e delle sue amiche alle prese con un’app innovativa legata al mondo del sesso.

12 Giovedì

Vikings: Valhalla s.2, la serie prequel di Vikings, racconta le eroiche avventure di alcuni tra i più famosi vichinghi della storia.

Makani s.1, adattamento di un famoso anime, racconta la storia di Kiyo una Makani (persona che cucina) nella casa di aspiranti geishe.

13 Venerdì

Sky Rojo s.3 (Spagna), sei mesi dopo la battaglia finale Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) scoprono che la pace non è nient’altro che una sensazione illusoria tra periodi di terrore.

Love, Life s.2 (già distribuita da TimVision in Italia)

Trial by Fire (India) miniserie, due genitori e la loro battaglia per ottenere giustizia

19 Giovedì

That ’90s Show s.1, sequel ambientato nel 1995 di That ’70s Show. Leia, figlia di Eric e Donna, passa l’estate nella casa dei nonni dove fa amicizia con tutta una nuova generazione di ragazzi di Point Place.

Le Combattenti (Francia) miniserie, ambientata nel 1914 racconta la storia di quattro donne le cui vite si intrecciano.

20 Venerdì/Sabato 21

Candidato Unico s.1 (Francia), commedia su un’insegnante idealista che si ritrova, per caso, nella battaglia per le presidenziali francesi.

Sahmaran s.1 (Turchia), Sashu va ad Adana per una lezione e si ritrova a confrontarsi con il nonno che non vede da tempo ma finisce nel mezzo di un’antica leggenda.

Fauda s.4 (Israele)

Shanty Town s.1 (Nigeria), thriller, un gruppo di cortigiane cerca di sfuggire a un famigerato boss

Alchemy of Souls s.2 (sabato 21)

27 Venerdì

Lockwood & Co s.1, in un mondo infestato dai fantasmi in cui potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: Lockwood & Co. Gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy dotata di incredibili poteri, questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia.

La Ragazza di Neve, miniserie (Spagna), Amaya la figlia della famiglia Martin scompare durante la festa dei Magi, la giornalista Miren decide di cercare di risolvere il caso.

King of Jo’Burg s.2 (Sudafrica)

Netflix Gennaio 2023, anime e animazione

Una parte del catalogo di Netflix è dedicata sia agli anime che ai prodotti di animazione rivolti ai più piccoli, vediamo i titoli in arrivo nel corso del mese di gennaio:

1 – Monster s.1; La via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo s.2; HaJime No Ippo: THe Fightining!; Barbie Nel Mondo dei Videogame; Power Players s.3

9 – Vinland Saga s.2 (ep. settimanali)

12 – Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone s.2

19 – Junji Ito Maniac s.1

26 – Record of Ragnarok s.1B

Netflix Gennaio 2023 i titoli oltre la fiction

Il 13 gennaio 2023 debutta la prima parte di Break Point la docu-serie sul tennis realizzata dai creatori di Formula 1: Drive to Survive che racconta il dietro le quinte della vita dei tennisti durante i tornei degli ATP e WTA, al centro di una puntata ci sarà anche Matteo Berrettini. Il 4 gennaio debutta invece la miniserie Madoff Il Mostro di Wall Street che svela la verità sullo schema ponzi ideato da Berni Madoff con accesso esclusivo a testimonianze inedite tra cui una allo stesso Madoff.

Il 10 gennaio arriva il documentario Kai, l’autostoppista con l’accetta che racconta la vera storia di Caleb “Kai” McGillivary, un uomo senza fissa dimora diventato improvvisamente noto per aver salvato una donna da un violento assalto e che finisce per essere accusato di omicidio. Il 31 gennaio è la volta del documentario Pamela, a love story un ritratto intimo e umanizzante di una delle donne più affascinanti e famose al mondo e racconta la vita e la carriera di Pamela Anderson da ragazza di provincia a sex symbol internazionale, attrice, attivista e madre affettuosa.

Sul fronte reality debutta il 20 gennaio Bling Empire: New York su un gruppo di ricchi asiatico-americani a New York. Bake Squad – Squadra pasticceri vede quattro chef sfidarsi per realizzare un dessert.