NCIS Tony e Ziva non avranno una seconda stagione del loro spin-off. La Paramount non intende più scommettere sui personaggi interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo: cosa non ha funzionato.

NCIS, lo spin-off su Tony e Ziva non avrà una seconda stagione: cosa non ha funzionato per la Paramount

Lo spin-off su Tony e Ziva non avrà una seconda stagione. La coppia più discussa e amata di NCIS non tornerà con una serie dedicata. L’esperimento è terminato dopo il primo capitolo. Così ha deciso Paramount, che ha scelto di non proseguire con la saga, l’annuncio non lascia spazio a possibili aperture. Almeno per il momento. Quel che stupisce, più della nota dell’azienda, sarebbero i motivi possibili che hanno portato a questo stop.

Il pubblico, per cominciare a parlare di interesse, ha avuto sensazioni positive per quanto riguarda l’evoluzione della storia. Tuttavia, anche i fan più affezionati, sono rimasti parzialmente soddisfatti. Si aspettavano di vedere un prolungamento di NCIS, ma così non è stato. Quello di Tony e Ziva, con Michael Weatherly e Cote de Pablo nei panni dei loro personaggi più iconici, è uno spin-off nel vero senso della parola.

Tony&Ziva, lo spin-off NCIS non avrà una seconda stagione

Si tagliano i ponti con il passato, quindi con NCIS e l’equipe di un tempo, per avere qualcosa di nuovo. Rimandi ai trascorsi, inevitabilmente, ci sono ma volutamente restano sullo sfondo. Collegamenti necessari ma non centrali per evitare di mettere in atto una “brutta copia” delle serie precedenti. La Paramount voleva qualcosa di nuovo sul piano della trama e della scrittura puntando sull’usato sicuro: missione compiuta.

Allora perchè non ci sarà un ulteriore capitolo? Questione di soldi. La serie è molto interessante, anche gli sviluppi potrebbero garantire ulteriori colpi di scena – che ammeterebbero ulteriormente i picchi d’interesse attorno a un prodotto spendibile – ma non c’è budget. Paramount ha capito che, anche volendo, non è possibile dirottare determinate cifre su un unico formato. Per quanto valido possa essere, Tony&Ziva, non giustificherebbe certe cifre per un’altra avventura. Il gioco non vale la candela.

Il futuro di Michael Weatherly e Cote de Pablo

Anche perchè gli attori stessi, che hanno ringraziato anche i fan italiani per il sostegno, vogliono tornare soltanto a condizione che ci sia la possibilità di ampliare ulteriormente i propri orizzonti scenici. Una trama e dei costi all’altezza della loro reputazione. I personaggi di Tony&Ziva, compresa la figlia Tali, non possono essere snaturati con un prodotto ridimensionato. I soldi, in altre parole, non fanno la felicità ma permettono di concepire nuove serie. Michael Weatherly e Cote de Pablo proseguiranno, quindi, con altri progetti lasciando Tony e Ziva in un cassetto. Senza dimenticare quanto bene hanno fatto al pubblico e alla loro reputazione.