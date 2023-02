La tragedia del naufragio di migranti accaduto a Cutro (Crotone) che purtroppo conta un bilancio drammatico di vittime, sconvolge la giornata di domenica 26 febbraio 2023. La notizia, giunta nella prima mattina, è stata seguita immediatamente dalle reti all news e quindi da Rai News 24, Sky Tg24 e Tg Com 24.

Anche le reti generaliste si muovono in questa direzione, dando conto del fatto con finestre informative che modificano parzialmente il palinsesto del giorno festivo. Vediamo in che modo

Naufragio migranti Crotonese, modifiche programmazione Rai

Su Rai 2 tra le 10:45 e le 10:55 è stata trasmessa un’edizione straordinaria del Tg2 di Nicola Rao condotta in studio da Laura Corsi e Fabio Chiucconi. All’interno i primi aggiornamenti e i collegamenti sul posto. Subito dopo è stato lasciato spazio alla messa in onda della manche di Coppa del Mondo di Sci.

Il Tg3 delle ore 12 ha dedicato ampio spazio al naufragio dei migranti nel crotonese. Alle 12:25 Annamaria Levorin, alla conduzione, ha ripreso la linea in diretta per un segmento speciale che ha sostituito Tg3 Mediterraneo.

Gli altri orari informativi vedono alle 13 il Tg2 e alle 13:30 con il Tg1 e di nuovo alle 14:30 per il Tg3.

Naufragio migranti Crotonese, modifiche programmazione Mediaset

Al momento le reti generaliste Mediaset non hanno modificato i loro palinsesti restando a regolare programmazione.

Gli appuntamenti con l’informazione – al di là del live di TgCom 24 – sono per l’edizione diurna del Tg4 alle ore 12, per Studio Aperto alle 12:25 e per il Tg5 alle ore 13.

Seguono quindi al pomeriggio su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica, l’edizione delle 18:25 di Studio Aperto, delle ore 19 del Tg4 e delle ore 20 per il Tg5.