Natale show da domani e fino a Natale su Rai Yoyo

Quanta nostalgia per la vecchia cara Tv dei ragazzi, quella cioè incastonata nella programmazione delle reti generaliste. Nell’orario canonico delle ore 17 partivano gli appuntamenti con i programmi dedicati ai più piccini, fra cartoni animati e trasmissioni dedicate e realizzate appositamente per i ragazzi. Poi sono arrivate le reti tematiche che dedicano l’intero loro palinsesto -ovviamente- ai cartoni animati e ai programmi per ragazzi. Naturalmente un passo necessario verso il progresso, anche se il profumo di quegli appuntamenti resta fisso nella mente di molti telespettatori ormai adulti. Una rete che dedica la sua programmazione ai ragazzi ed in particolare ai più piccini è Rai Yoyo, che complice l’inizio del dodicesimo mese dell’anno, da domani alle ore 18 lancia un nuovo appuntamento, quello con Natale show.

Di cosa si tratta? E’ un programma -ed il titolo della trasmissione di certo fa capire tutto- che accompagnerà bambini e genitori fino al giorno di Natale. Protagonisti del programma alcuni dei volti più amati del canale, come Andrea Beltramo e Laura Carusino, e la presenza nel cast di Matteo Sala, Michela Di Martino. Le puntate saranno disponibili, come è ormai diventata una abitudine, anche su RaiPlay. Raccontiamo dunque la sinossi di questo nuovo appuntamento di Rai Yoyo. Babbo Natale in persona ha chiesto a Andrew Star di condurre lo Show di Natale che ci accompagnerà giorno per giorno fino a Natale. L’incarico è davvero impegnativo ma Andrew può contare sull’aiuto di tanti amici: alcuni sono bravissimi, altri sono dei veri impiastri, ma tutti sono simpaticissimi. Ecco allora che al fianco di Andrew Star brilla la scintillante Natalì, la Natal-influencer regina dei social che con i suoi tutorial insegna a creare oggetti di tendenza per creare la migliore atmosfera di Natale.

In collegamento con il villaggio di Babbo Natale c’è Elfy, mentre Meeet, una pecora inopportuna, si ostina a uscire dal gregge e a fare irruzione in studio per proporre i suoi numeri di ballo e arte varia. Quando poi a dare il loro contributo sono i gemelli Jingle Bells, disastri e risate sono assicurati! Tra interventi, ospiti e incursioni di improbabili personaggi, Andrew lancia le pubblicità, ma nello Show di Natale anche gli spot pubblicitari si trasformano in occasioni di risate e consigli bizzarri.

Ma in mezzo a questo show divertente, il contributo più importante è quello dei bambini, che con la loro dolcezza svelano verità e fantasie intorno al Natale intimo e profondo, insieme ai giovani talenti, che si esibiscono nelle più belle canzoni della tradizione natalizia.

“Natale Show”, realizzato da Rai Ragazzi realizzato in collaborazione con il Centro di produzione televisiva Rai di Torino, è un programma di Donatella Rorro e Lucia Rossetti, scritto con Martina Forti e Sebastiano Di Bella, musiche di Paolo D’Errico, scenografia di Franco Bottara e Silvia Palazzini, costumi di Claudia Barone, ideazione grafica di Ernesto Mandara, curatrice Cinzia Leccese, Produttore esecutivo Donatella Rorro e regia di Emanuela Esposito. Le canzoni sono interpretate da Emma Leone, Letizia Savorani e Leonardo Violo.