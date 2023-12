Raidue ci proietta in pieno clima natalizio con una commedia romantica ambientata in una delle città che dà il meglio di sé durante le festività: Natale a Londra, in onda questa sera, giovedì 14 dicembre 2023, alle 21:20, vede protagonista un uomo e una donna ognuno alla ricerca del giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Natale a Londra, trama

David Burnside (Will Kemp) è un architetto americano che si è trasferito a Londra per lavoro proprio durante le festività. Tra un impegno e l’altro, si mette alla ricerca di un regalo per la fidanzata Charlotte Fitzsimmons (Sophie Hopkins), che è anche la figlia del suo capo Simon (James Faulkner).

Il protagonista pensa di aver trovato il giusto pensiero in un buono regalo, ma il collega Callum (Callum Blue) lo rimprovera per non essersi impegnato abbastanza. Il caso vuole che David si scontri con Anji Patel (Reshma Shetty), che di lavoro fa la personal shopper. Anche lei, notando il buono regalo, gli consiglia di pensare ad altro.

David, così, propone ad Anji di aiutarlo nella ricerca del regalo perfetto, ma si rende conto di non conoscere i gusti della sua fidanzata. I due iniziano a girare per Londra tra negozi e mercatini, conoscendosi meglio: Anji confida all’uomo che per lei il regalo ideale sarebbe una penna, che va spesso a vedere in un negozio, con cui vorrebbe finire di scrivere il suo libro, per cui le manca la giusta conclusione.

Charlotte, intanto, scopre David in compagnia di Anji ed inizia a nutrire qualche sospetto. Ma David deve anche pensare ad un importante cliente, a cui deve strappare un accordo. Per questo decide di partecipare ad una festa, con Anji e Nalini (Su McLaughlin).

Ma alla festa c’è anche Charlotte che, per via di una serie di equivoci, si convince che David la stia tradendo e dice tutto alla sua famiglia. David, inoltre, si ritrova senza le chiavi di casa e viene invitato nel ristorante della famiglia di Anji, dove passa un po’ di tempo spensierato. Per ringraziare i genitori della regala, dà loro il buono regalo.

Natale a Londra, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Il giorno seguente Charlotte e David si incontrano e si lasciano. Prima, però, la ragazza dà al protagonista il suo dono: un buono regalo… David lascia il lavoro e consegna in forma anonima al ristorante dei genitori di Anji un regalo per la ragazza: è la penna che tanto desiderava.

Il capo di David, intanto, lo avverte che il discorso sull’importanza di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata alla festa ha convinto il cliente, che ha deciso di firmare l’accordo. Ma David ora pensa ad altro: raggiunge Anji al Big Ben mentre scoccano le dodici. I due esprimono un desiderio e si baciano. Un anno dopo, il libro di Anji viene pubblicato.

Natale a Londra, cast

Nel cast spicca la presenza di Reshma Shetty, vista nella serie tv Royal Pains nei panni di Divya.

Will Kemp è David Burnside;

Reshma Shetty è Anji Patel;

Sophie Hopkins è Charlotte Fitzsimmons;

Callum Blue è Callum;

Su McLaughlin è Nalini Patel;

Amerjit Deu è Sirish Patel;

James Faulkner è Simon Fitzsimmons;

Jules Knight è Ethan;

Montana Manning è Emily.

Il film-tv, andato in onda nel 2022 su Hallmark Channel con il titolo “Jolly Good Christmas”, ha la regia di Jonathan Wright, mentre la sceneggiatura è di Ron Oliver.

Natale a Londra, dov’è stato girato?

Il film-tv è stato interamente girato a Londra.

Natale a Londra su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Natale a Londra su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.