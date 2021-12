Natale 2021: come trascorreranno le feste i protagonisti di Uomini e Donne

Nell’ultimo numero di ‘Uomini e Donne Magazine’, alcuni protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno svelato, in anteprima, come trascorreranno il Natale 2021 e tutte le altre festività natalizie in attesa del ritorno in tv con i nuovi appuntamenti.

Marcello Messina, che ha trovato l’amore fuori dalla trasmissione accanto a Viviana, sembra desideroso di vivere a pieno questo nuovo sentimento cullato dalla dolce atmosfera delle feste:

Nel mio appartamento non ho mai addobbato nulla, ma quest’anno Viviana me l’ha chiesto, perciò credo troveremo un compromesso. Lei vive queste festività e, in qualche modo, averla vicina mi sta aiutando a riequilibrare certe sensazioni. Quando tieni a qualcuno hai voglia di renderlo felice e di condividere le emozioni […] Passeremo il Natale dividi perché, essendo lei pugliese, tornerà in Salento dalla famiglia. A Capodanno, però, stiamo progettando di festeggiare insieme”

Per Isabella Ricci, uscita da ‘Uomini e Donne’ con Fabio Mantovani, sarà un Natale sicuramente differente dagli altri… da incorniciare:

Credo proprio che quest’anno, poi, sarà una festa stupenda perché è da diverso tempo che non ho qualcuno al mio fianco, un compagno con cui festeggiarlo. Non so ancora cosa faremo, Fabio e io, ma di sicuro lo trascorreremo insieme, probabilmente con i suoi figli o con degli amici. Il Natale più bello? Quello che sta arrivando.

Gli ultimi giorni dell’anno per Armando Incarnato, legatissimo, a livello amicale, a Gemma Galgani ed Ida Platano, hanno un sapore agrodolce: