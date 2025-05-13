Nastri d’Argento Grandi Serie 2025: ecco i candidati

Tutto pronto per la celebrazione della serata conclusiva dei Nastri d’Argento Grandi Serie, i riconoscimenti assegnati ogni anno alle migliori produzione italiane di serie televisive, miniserie e film per la tv dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (SNGCI). Sabato 31 a maggio a Napoli avrà luogo la premiazione in occasione dell’evento organizzato dal SNGCI con la Film Commission Regione Campania e il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo.

Sono già noti i vincitori del premio per la Serie dell’anno e venerdì 9 maggio sono stati comunicati i premi destinati ai protagonisti della stagione tv in procinto di concludersi. Sono previste anche cinque nomination per ognuna di queste categorie: Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. Ecco chi sono i candidati alla vittoria del Nastro d’Argento Grandi Serie nella serata di sabato 31 maggio.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2025: premiati e nomination

Il premio per la serie dell’anno è andato a M – Il figlio del secolo (Sky Italia) con Luca Marinelli come protagonista. Tra i premiati ai Nastri d’Argento 2025 ci saranno il già menzionato Luca Marinelli (sempre per M – Il figlio del secolo), Kim Rossi Stuart per la parte nei Il Gattopardo, Alba Rohrwacher per L’amica geniale – Storia della bambina perduta, Monica Guerritore per Inganno e infine Vittoria Schisano (con La vita che volevi).

Oltre ai cinque Nastri d’Argento verranno assegnati premi speciali e riconoscimenti destinati al talento più giovane e i Nastri alle serie televisive suddivise nelle diverse categorie e agli attori e alle attrici che avranno ricevuto il maggior numero di voti. A contendersi il Nastro d’Argento nelle varie categorie ci saranno:

Commedia

Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – quarta stagione

Sconfort Zone

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso – seconda stagione

Vita da Carlo – terza stagione

Crime

ACAB – La serie

Qui non è Hollywood

Dostoevskij

Stucky

The bad guy – seconda stagione

Drama

Fuochi d’artificio

Il Gattopardo

L’amica geniale – Storia della bambina perduta

L’arte della gioia

Leopardi – Il poeta dell’infinito

Dramedy

La vita che volevi

Miss Fallaci

Storia della mia famiglia

Tutto chiede salvezza – stagione 2

Tutto quello che ho

Film Tv

La bambina con la valigia

La farfalla impazzita

Questi fantasmi!

Gli attori candidati ai Nastri d’Argento

In gara per il Nastro d’Argento riservato alla Migliore attrice protagonista ci sono Tecla Insolia (L’arte della gioia), Irene Maiorino (L’amica geniale – Storia della bambina perduta), Benedetta Porcaroli (Il Gattopardo), Lunetta Savino (Libera), Vanessa Scalera (Avetrana – Qui non è Hollywood).

Per la categoria Migliore attrice non protagonista invece avremo in lizza Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca (entrambe per L’arte della gioia), Selene Caramazza (The bad guy – seconda stagione), Carlotta Gamba (Dostoevskij), Maria Paiato (Vita da Carlo – terza stagione), Anna Rita Vitolo (L’amica geniale – Storia della bambina perduta).

A contendersi il Nastro per il Miglior attore protagonista ci saranno Luigi Lo Cascio (The bad guy – seconda stagione), Fabrizio Gifuni (L’amica geniale – Storia della bambina perduta), Leonardo Maltese (Leopardi – Il poeta dell’infinito), Eduardo Scarpetta (Storia della mia famiglia), Filippo Timi (Dostoevskij).

Infine, per il Miglior attore non protagonista il Nastro andrà a uno tra Paolo Calabresi, Francesco Colella (entrambi per Il Gattopardo), Guido Caprino (L’arte della gioia), Antonio Catania (The bad guy – seconda stagione), Gabriel Montesi (Dostoevskij), Fausto Russo Alesi (Leopardi – Il poeta dell’infinito). ·