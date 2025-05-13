Nastri d’Argento Grandi Serie 2025: ecco i candidati
Si avvicina la serata conclusiva dei Nastri d’Argento per le migliori serie televisive. Ecco chi sono i candidati, suddivisi per categoria.
Tutto pronto per la celebrazione della serata conclusiva dei Nastri d’Argento Grandi Serie, i riconoscimenti assegnati ogni anno alle migliori produzione italiane di serie televisive, miniserie e film per la tv dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (SNGCI). Sabato 31 a maggio a Napoli avrà luogo la premiazione in occasione dell’evento organizzato dal SNGCI con la Film Commission Regione Campania e il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo.
Sono già noti i vincitori del premio per la Serie dell’anno e venerdì 9 maggio sono stati comunicati i premi destinati ai protagonisti della stagione tv in procinto di concludersi. Sono previste anche cinque nomination per ognuna di queste categorie: Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. Ecco chi sono i candidati alla vittoria del Nastro d’Argento Grandi Serie nella serata di sabato 31 maggio.
Nastri d’Argento Grandi Serie 2025: premiati e nomination
Il premio per la serie dell’anno è andato a M – Il figlio del secolo (Sky Italia) con Luca Marinelli come protagonista. Tra i premiati ai Nastri d’Argento 2025 ci saranno il già menzionato Luca Marinelli (sempre per M – Il figlio del secolo), Kim Rossi Stuart per la parte nei Il Gattopardo, Alba Rohrwacher per L’amica geniale – Storia della bambina perduta, Monica Guerritore per Inganno e infine Vittoria Schisano (con La vita che volevi).
Oltre ai cinque Nastri d’Argento verranno assegnati premi speciali e riconoscimenti destinati al talento più giovane e i Nastri alle serie televisive suddivise nelle diverse categorie e agli attori e alle attrici che avranno ricevuto il maggior numero di voti. A contendersi il Nastro d’Argento nelle varie categorie ci saranno:
Commedia
- Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883
- Imma Tataranni – Sostituto procuratore – quarta stagione
- Sconfort Zone
- Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso – seconda stagione
- Vita da Carlo – terza stagione
Crime
- ACAB – La serie
- Qui non è Hollywood
- Dostoevskij
- Stucky
- The bad guy – seconda stagione
Drama
- Fuochi d’artificio
- Il Gattopardo
- L’amica geniale – Storia della bambina perduta
- L’arte della gioia
- Leopardi – Il poeta dell’infinito
Dramedy
- La vita che volevi
- Miss Fallaci
- Storia della mia famiglia
- Tutto chiede salvezza – stagione 2
- Tutto quello che ho
Film Tv
- La bambina con la valigia
- La farfalla impazzita
- Questi fantasmi!
Gli attori candidati ai Nastri d’Argento
In gara per il Nastro d’Argento riservato alla Migliore attrice protagonista ci sono Tecla Insolia (L’arte della gioia), Irene Maiorino (L’amica geniale – Storia della bambina perduta), Benedetta Porcaroli (Il Gattopardo), Lunetta Savino (Libera), Vanessa Scalera (Avetrana – Qui non è Hollywood).
Per la categoria Migliore attrice non protagonista invece avremo in lizza Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca (entrambe per L’arte della gioia), Selene Caramazza (The bad guy – seconda stagione), Carlotta Gamba (Dostoevskij), Maria Paiato (Vita da Carlo – terza stagione), Anna Rita Vitolo (L’amica geniale – Storia della bambina perduta).
A contendersi il Nastro per il Miglior attore protagonista ci saranno Luigi Lo Cascio (The bad guy – seconda stagione), Fabrizio Gifuni (L’amica geniale – Storia della bambina perduta), Leonardo Maltese (Leopardi – Il poeta dell’infinito), Eduardo Scarpetta (Storia della mia famiglia), Filippo Timi (Dostoevskij).
Infine, per il Miglior attore non protagonista il Nastro andrà a uno tra Paolo Calabresi, Francesco Colella (entrambi per Il Gattopardo), Guido Caprino (L’arte della gioia), Antonio Catania (The bad guy – seconda stagione), Gabriel Montesi (Dostoevskij), Fausto Russo Alesi (Leopardi – Il poeta dell’infinito). ·