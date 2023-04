La febbre da calcio travolge l’ultima domenica pomeriggio di aprile. Il pallone in questa 32a giornata del campionato di Serie A ha fatto più rumore del solito: in campo, sugli spalti, dentro e fuori lo stadio Maradona di Napoli per la squadra allenata da Luciano Spalletti che, però, deve momentaneamente rinviare i festeggiamenti del suo terzo scudetto a 33 anni di distanza dall’ultima stella. La Salernitana ha raffeddato gli entusiasmi con un 1-1 che – per oggi – resta indigesto alla squadra, ai tifosi del Napoli e anche al piccolo schermo.

Tutto era pronto, anche per DAZN, Sky Sport e Rai al lavoro da stamattina per documentare con i loro rispettivi canali una giornata che forse nemmeno loro avevano previsto con questo epilogo.

L’attesa su DAZN

L’organizzazione della pay-tv era stata studiata a puntino, l’attesa con un pre e post-partita corposo in compagnia di Diletta Leotta a bordocampo, attorniata letteralmente dalla bolgia del Maradona.

La diretta della partita affidata a Pierluigi Pardo e commentata da Andrea Stramaccioni ha regalato un racconto del supermatch al cardiopalma, magari pronti a gridare il terzo scudetto al Napoli.

Sky Sport con le ‘mani avanti’: “In caso di scudetto…”

Stessa storia anche per Sky Sport ma il gruppo ha messo le ‘mani avanti’. Il comunicato infatti parla chiaro “in caso di scudetto” (dunque come un piano A da attivare all’evenienza) Sky Sport 24 avrebbe acceso una “Diretta Napoli‘ da prestigiose postazioni. Da Piazza del Plebiscito la Terrazza Sky sarebbe dovuta diventare il quartier generale degli studi di Sky Sport, pronta al racconto dei festeggiamenti pomeridiani. La location è comunque aperta, ma la realtà ha portato un’altra storia (per oggi).

Una storia che – in tutti i casi – è sviscerata in altre trasmissioni: da La Casa dello Sport fino a Sky Calcio Club (live su Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).

A Rai News 24 è ‘Vincenzo Perone show’ (prima del gol che gela Veronica Maya)

La copertura Rai ha messo al centro un filo diretto con la città di Napoli a Domenica IN e una super sinergia tra Rai News 24, TGR e Rai Sport con la collaborazione del Centro di Produzione televisivo RAI di Napoli per una coproduzione intitolata Febbre a 90° – Speciale Napoli-Salernitana che ha occupato tutta la prima parte del pomeriggio della rete all-news Rai.

Laura Cervellione e Francesco Musi insieme ai colleghi dallo studio del Tg Regionale della Campania hanno costruito una sorta di telecronaca costellata di collegamenti, molti di questi imperdibili grazie all’esuberanza incontenibile dell’inviato Vincenzo Perone. Lui merita una menzione a parte.

A metà tra l’anima del tifoso e quello del cronista, Perone da Piazza Garibaldi e Corso Umberto I è stato l’assoluto protagonista del live di Rai News 24″Goooal! Abbiamo portato fortuna! Il Napoli ha segnato!” esplode in un urlo lasciandosi andare al primo gol degli undici di Spalletti.

Vincenzo Perone (inviato TGR Campania) incontenibile al momento del gol del Napoli. da Rai News 24 del 30 aprile 2023. pic.twitter.com/x3X0qPnSJz — LALLERO (@see_lallero) April 30, 2023

Ben più tragicomica la scena consumata nei secondi a cavallo del pareggio della Salernitana quando, improvvisamente, tra i quadrati dello split-screen della all-news compare “un’amica della Rai e del Napoli” alias: Veronica Maya.

Maglia della Nazionale (vabbè…) ed esuberanza da signorina buonasera “Sì vi sento, siamo qui a Posillipo in compagnia di amici a fare festa…” manco il tempo di concludere la frase che le voci dei conduttori in studio la interrompono “Ha segnato la Salernitana. Dobbiamo darti questa brutta notizia“. Cala il gelo e il volto della Maya si spegne con una mano in bocca. Nel ‘dramma’, un momento imperdibile.

Con questo momento chiave troviamo il senso di questa giornata: la Salernitana guasta e rinvia la festa del Napoli, della televisione già pronta con le telecamere per le strade della città e sì, anche la festa di Veronica Maya.