Oggi, martedì 18 aprile, torna la Champions League, con il ritorno dei quarti di finale. In particolare stasera si gioca l’attesissima Napoli-Milan, con i rossoneri che partono dall’1-0 ottenuto in casa all’andata meno di una settimana fa.

La partita di questa sera sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, con calcio di inizio alle ore 21.00. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Napoli-Milan, visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity, sarà proposta anche agli abbonati di Sky nel dettaglio sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K (e in streaming su NOW). Il racconto sarà fatto da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, con Peppe Di Stefano, Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio a bordocampo. Scongiurato quindi, come previsto, il rischio di un nuovo caso Ambrosini, che era scoppiato (sui social) dopo il match di andata trasmesso in esclusiva da Prime Video.

Per quanto riguarda Mediaset, il pre (al via alle 19.45) e post partita sarà condotto da Benedetta Radaelli con ospiti in studio Filippo Galli, Massimo Mauro e Sandro Sabatini (il pre andrà in onda solo su Mediaset Infinity – niente Canale 5, dove ci sarà l’inamovibile Striscia la notizia, nella versione corta Striscina la notizina), mentre su Sky al timone ci sarà Anna Billò con il suo top team di ospiti, tra cui, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Paolo Di Canio.

Nei post partita spazio anche agli highlights dell’altro quarto di finale in programma oggi Chelsea-Real Madrid (si parte dal 2-0 degli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti). Chi volesse seguire live questa gara potrà farlo su Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese o su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW con le voci di Antonio Nucera e di Giorgia Cenni a bordocampo.

Per la cronaca, domani andrà in scena il ritorno degli altri due quarti di finale di Champions League, ossia Inter-Benfica (in esclusiva su Prime Video) e Bayern Monaco-Manchester City (su Sky e Mediaset Infinity).