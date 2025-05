Napoli-Cagliari, dove vedere la diretta della partita in tv e streaming

Napoli-Cagliari è la partita che infiammerà l’ultima di serie A. In ballo per i partenopei c’è lo scudetto ai danni dell’Inter

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta TV: tutto pronto per la sfida che deciderà lo scudetto 2025, in programma stasera alle 20:45.

C’è un’attesa spasmodica una tensione che si taglia con il rasosio, per le strade e nelle piazze, nei bar e nelle case, in ogni angolo di Napoli e ben oltre i confini della Campania. Perché quella di stasera non è una partita come le altre, non è un semplice ultimo turno di campionato.

È molto di più. È una finale senza trofeo, ma con un premio che vale una stagione intera: lo scudetto. Il Napoli ha un solo punto di vantaggio sull’Inter e stasera, contemporaneamente, si giocheranno tutto.

Napoli-Cagliari ecco dove vederla in TV

Da un lato gli azzurri ospitano il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona, dall’altro i nerazzurri affronteranno il Como, con il sogno di operare il sorpasso proprio al fotofinish. Infatti, mai come quest’anno il campionato si è giocato sul filo dei nervi. Il Napoli, dopo un percorso fatto di alti e bassi, è riuscito a rimettere la testa avanti proprio nel momento decisivo. Ma l’Inter non ha mollato, e adesso spera in un passo falso che potrebbe ribaltare tutto.

La tensione è altissima, e mentre in città si allestiscono maxischermi per permettere a tutti di vivere insieme queste emozioni – da Piazza del Plebiscito a Fuorigrotta, passando per Caserta, Salerno, Avellino e Benevento – c’è anche chi preferirà godersi la partita davanti alla TV. La partita sarà di quelle avvincenti, nonostante il cagliari, infatti, si presenta al Maradona già salvo con una classifica che non ha più nulla da dire, il risultato non è scontato.

I tifosi del Cagliari, infatti, incitano la loro squadra affinché si “vendichi” lo smacco del 1997. In quella occasione a Napoli si giocava lo spareggio salvezza tra Cagliari e Piacenza, lo stadio sarebbe dovuto essere neutrale. I tifosi del Napoli, però, tifarono Piacenza ed il cagliari perse la partita retrocedendo in serie B. Stasera per i tifosi è l’occasione del riscatto e di entrare nella storia strappando lo scudetto al Napoli.

Senza ombra di dubbio, sarà una serata che entrerà nella storia del calcio italiano. Non solo per l’importanza sportiva, ma per l’energia che si è sprigionata intorno a questa lotta punto su punto, fino all’ultimo respiro. Per il Napoli, sarebbe lo scudetto numero quattro. Per i tifosi, invece, sarebbe molto di più: la conferma che anche i sogni più grandi, quando coltivati con fede e passione, possono tornare realtà.

E allora, la domanda è inevitabile: dove si potrà vedere Napoli-Cagliari? La risposta è chiara: la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie A anche per questa stagione. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 di venerdì 23 maggio 2025, in contemporanea con Como-Inter. A raccontare le emozioni della sfida scudetto dallo stadio Maradona ci sarà Pierluigi Pardo alla telecronaca, affiancato al commento tecnico da Marco Parolo. A bordocampo, pronti a cogliere ogni dettaglio, ci saranno Ciro Ferrara e Diletta Leotta, per una copertura completa in pieno stile evento.

Tutto è pronto, non resta che aspettare il fischio d’inizio. Per chi sarà davanti a uno schermo o per chi lo vivrà in mezzo a una piazza gremita, questa è una di quelle notti che nessuno dimenticherà.