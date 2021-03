Naked Attraction Italia: dopo la mezzanotte la prima puntata su Real Time

Si chiama Naked Attraction il nuovo dating show di casa Discovery debuttato su Discovery+ già lo scorso febbraio. Condotto da Nina Palmieri e in una veste nuova, che nulla ha a che vedere con il suo ruolo di inviata per Le Iene, Naked Attraction racconta di 6 single… Nudi e crudi in cerca dell’amore. Come lascia intuire il titolo del format, infatti, Naked Attraction racconta proprio questo: un appuntamento al buio senza veli e senza vestiti.

Se i primi episodi sono già stati resi disponibili nelle scorse settimane sulla piattaforma digitale Discovery+, è proprio questa sera in seconda serata e nello specifico dopo la mezzanotte che potremo assistere al primo episodio del programma anche in tv, sul canale 31 del digitale. Come spiegato dalla stessa Nina in occasione della presentazione del programma:

“Oggi trovare l’amore è sempre più complicato. Social network, lavoro, status symbol, abbigliamento: ogni cosa può influenzare la scelta del partner perfetto”.

A rompere il ghiaccio nel primo episodio dello show la giovanissima Cecilia, originaria di Genova, prima concorrente ufficiale del format che si presenterà come Madre Natura l’ha fatta, con in aggiunta uno splendido paio di occhiali in volto e qualche tatuaggio colorato ad ornarle il corpo. E ancora una volta è il commento della conduttrice, Nina Palmieri, ad aiutarci nell’interpretazione più reale dello scopo del docu-reality:

“Un vero esperimento sociale dove i single tornano alle origini, cominciando l’appuntamento come di solito si finisce: nudi”.

La vera domanda alla quale Naked Attraction cerca di rispondere, spiega poi Corriere.it, è questa: scegliere il partner solo ed esclusivamente in base all’aspetto fisico può davvero aiutare a trovare l’anima gemella? Nel corso delle puntate ne vedremo delle belle, e soprattutto potremo scoprire i gusti dei pretendenti ma anche dei single che parteciperanno al programma interpretando i loro gusti anche in base alle scelte che porteranno avanti. Le telecamere non indugeranno nemmeno sui particolari più intimi, mostrando veramente tutto del corpo dei sei single che si presenteranno, una puntata dopo l’altra. Non ci resta che sintonizzarci questa sera dopo la mezzanotte su Real Time per scoprirne di più. Naked Attraction, debuttato a febbraio sulla piattaforma Discovery+, arriva anche in Italia dopo non poco successo collezionato in UK così come negli States. Riscuoterà il medesimo successo anche qui da noi?