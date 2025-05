Nadia Di Diodato: età, studi e lavoro, ex, dove vive, com’era prima, foto instagram. Tutto sulla corteggiatrice di U&D

Nadia Diodato ha conquistato la popolarità grazie alla partecipazione al trono classico di Uomini e Donne: è la corteggiatrice non scelta da Gianmarco Steri, che le ha preferito Cristina, nonostante nell’ultime esterne le avesse fatto capire di essersi avvicinato a lei. E’ arrivata alla corte del daytime di Maria De Filippi manifestando sin da subito il suo interesse per il barbiere romano, è riuscita a distinguersi manifestando un carattere determinato e deciso, ma anche una certa sensibilità, caratteristiche che hanno appassionato il neo tronista.

Nadia è arrivata fino alla fase finale del trono di Steri. I due hanno vissuto diversi alti e bassi, e in più occasioni Nadia ha minacciato di andarsene e ha accusato il tronista di usarla solo per avere una reazione dall’altre corteggiatrici. Steri la rincorsa più volte e anche ammesso che il bacio dato a Nadia è stato quello più passionale, ma alla fine non l’ha scelta e questo ha provocato nella corteggiatrice una reazione inaspettata. Del resto per molti era la preferita di Gianmarco e nulla faceva pensare che il tronista potesse non decidere di lasciare il programma con lei.

Nadia non ha nascosto la sua delusione: ora potrebbe avere il trono? Per il momento sono solo supposizioni. Ma chi è Nadia Diodato? E dove vive? Originaria della provincia di Teramo, in Abruzzo, vive a Roma da diverso tempo. Nella capitale studia all’università La Sapienza e ha conseguito il diploma di maturità classica. Non si sa in quale facoltà sia iscritta, ma leggendo la sua bio sui social si nota una sua passione per il giornalismo.

Nadia Diodato, profilo Instagram

Nadia Diodato è molto attiva sui social: ha un profilo Instagram che conta più di 8500 followers che seguono con costanza la sua vita quotidiana. L’account è ricco di foto che la ritraggono con gli amici e in vacanza, scatti da cui si denota che è una ragazza solare e vivace, che ha tanti amici. Non sembra, almeno per il momento, che abbia intrapreso la strada dell’influencer, tuttavia non mancano scatti di shooting fotografici.

Dell’ex corteggiatrice non ci sono molto informazioni, e per il momento Nadia preferisce mantenere un basso profilo anche se essere la non scelta di Steri le ha conferito una certa popolarità. In diverse occasioni la Diodato ha rivelato il suo interesse per il tronista, ha affermato che lui le ha regalato diversi momenti speciali dove ha provato emozioni intense, che non provava da tanto tempo:

“Ho passato molti periodi, uno in particolare, in cui ero anestetizzata, non provavo nulla. Né cose positive, né negative. Questo per dirti che mi hai regalato emozioni dopo tanto tempo che non le provavo, di qualunque tipo siano”. Ha dichiarato durante un’esterna.

Nadia Diodato ieri e oggi: com’è cambiata

Diversi gli scatti pubblicati su Instagram da Nadia Diodato che risalgono a qualche anno fa. L’ex corteggiatrice che dovrebbe avere all’incirca poco più di 20 anni, non è cambiata molto. Ha mantenuto la sia espressione acqua e sapone e la sua spontaneità. E’ una ragazza molto bella e affascinante e nel suo percorso da corteggiatrice ha dimostrato di essere anche molto intelligente.

Ha diversi obiettivi da raggiungere e sogni da realizzare. A quanto pare fino ad ora non è stata fortunata in amore, sembra infatti che in passato abbia vissuto storie non facili che l’hanno ferita profondamente.