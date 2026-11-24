Un racconto che tiene insieme carriera e vita privata: il confronto con Enrico Mentana sulla nascita de L’aria che tira, la ferita del caso dell’assistente di studio a La7, il passaggio a Mediaset, fino al legame con Marco Tardelli nei giorni più duri, quelli della morte della madre Annamaria. A Il Fienile, Myrta Merlino non si è certo risparmiata!

Il podcast di Zaia: una carriera tra svolte, ferite e conti ancora aperti

A Il Fienile, Myrta Merlino ha scelto un tono diretto, più personale del solito. Ha ripercorso gli anni a La7, l’esperienza successiva a Mediaset e il nuovo progetto editoriale legato a Rtv San Marino.

La giornalista, già volto di Pomeriggio 5, ha parlato di televisione, ambizione, rapporti complicati nelle redazioni. Senza imbellettare troppo il racconto. Dentro ci sono ricordi di lavoro, passaggi privati, qualche pausa e parole nette. Con Luca Zaia ha rimesso in fila momenti molto diversi: la scommessa del mattino televisivo, le critiche nate da una polemica interna a La7, ma anche la morte della madre Annamaria e l’incontro, in quella fase delicata, con Marco Tardelli.

“Ci sono cose che ti restano addosso”, ha lasciato intendere Merlino. Ferite professionali e familiari, nel suo racconto, non viaggiano mai davvero separate.

La sfida con Mentana: politica ed economia nella mattina di La7

Uno dei passaggi più forti riguarda la nascita de L’aria che tira, il programma che Myrta Merlino ha condotto per dodici anni. Un’idea che, all’inizio, non convinse tutti.

La giornalista ha ricordato il colloquio con Enrico Mentana negli uffici di La7 in via Novaro, a Roma: “Andai a parlare con Enrico Mentana, non me lo scorderò mai”, ha detto, spiegando di avergli proposto un programma del mattino dedicato a politica ed economia. La risposta non fu delle più incoraggianti. Mentana, ha raccontato Merlino, le disse più o meno così: “Ma che politica e economia la mattina? La mattina ci sono le casalinghe, in televisione bisogna spadellare”. Una frase che le rimase addosso. Lei, ha ammesso, uscì “con la coda fra le gambe”.

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Poi però il programma partì, e il pubblico rispose in modo diverso da come molti si aspettavano. L’aria che tira diventò un appuntamento fisso del dibattito quotidiano, seguito non solo da chi era a casa, ma anche da lavoratori con orari irregolari e, come ha ricordato la conduttrice, persino nelle redazioni dei giornali. Per Merlino fu la prova che il pubblico del mattino era più curioso e più esigente di quanto si pensasse. “Abbiamo creato un nuovo pubblico”, ha rivendicato. Una piccola rivoluzione per La7. E per lei, una rivincita costruita giorno dopo giorno.

Il caso dell’assistente e il comunicato sindacale: “Mi dipinsero come una matta”

Nel podcast, Myrta Merlino è tornata anche su una vicenda più dura: la polemica nata dopo il caso di un assistente di studio a La7. La conduttrice ha spiegato di essersi arrabbiata molto durante il lavoro e di aver detto che voleva il licenziamento dell’assistente.

L’episodio, secondo il suo racconto, finì poi in un comunicato sindacale con toni che lei ritenne ingiusti, quasi caricaturali. “Mi dipinsero come una specie di matta che cacciava la gente”, ha confidato. Una rappresentazione che la ferì profondamente. Non solo per l’immagine pubblica, ma per quello che sembrava dire di lei. Merlino ha insistito su un punto: il rispetto per chi lavora, per lei, non sarebbe mai stato in discussione. Il problema era un altro. “Io ho un rispetto sacro di chi lavora però, poiché lavoro bene, ci metto tutta me stessa, detesto la sciatteria sul lavoro”.

La conduttrice ha separato la durezza professionale dalla mancanza di rispetto. Ogni ruolo, ha spiegato, va svolto con attenzione: “Piccolissimo, importantissimo, umilissimo o prestigiosissimo”. Una linea severa, certo. Ma nel suo racconto è anche il motivo per cui quella vicenda le è rimasta addosso: non si sentì contestata per un errore, ma trasformata in una persona che non riconosceva.

La madre, Tardelli e quel necrologio: il lato privato di Merlino

La parte più intima dell’intervista riguarda la madre di Myrta Merlino, Annamaria, e il rapporto con Marco Tardelli. La giornalista ha ricordato una sera in ospedale, quando l’ex calciatore andò a prenderla mentre lei era nella stanza della madre. Annamaria li osservò: i gesti, gli sguardi, il modo in cui si tenevano la mano. Poi disse una frase che Merlino non ha dimenticato: “Adesso posso andare tranquilla, ti lascio in buone mani”. Per lei fu una benedizione.

La madre, ha raccontato, era stata spesso critica verso i suoi rapporti precedenti. Quella fu la prima volta in cui le disse di averla vista davvero felice. Un momento breve, ma pesante. Anche per Tardelli, che in quelle parole sentì una responsabilità.

Dopo la morte di Annamaria, ha raccontato Merlino, Marco Tardelli scrisse un necrologio semplice e affettuoso: “Cara Annamaria, il tempo non ci è stato amico. Mi è bastato poco per capire la persona che eri. Mi hai affidato un compito, non ti deluderò”. La conduttrice lo ha ricordato come uno dei gesti più teneri ricevuti dal compagno. Non una frase pensata per la scena pubblica, ma un dettaglio di famiglia. Di quelli che, a volte, raccontano un legame meglio di molte interviste.