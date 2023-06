Pochi minuti fa Myrta Merlino ha annunciato l’addio a L’aria che tira, dopo 12 anni di conduzione. Per la giornalista si tratta dei saluti anche a La7. Come ventilato nelle scorse settimane, la conduttrice è in arrivo dalle parti di Mediaset.

Chi ci sarà al posto di Myrta Merlino a L’Aria che tira a partire dalla prossima stagione? Secondo quanto risulta a TvBlog, Urbano Cairo (editore) e Andrea Salerno (direttore di La7) hanno scelto David Parenzo.

(articolo in aggiornamento)