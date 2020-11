“La verità è che mi piacerebbe da morire. Lui la domenica lavora, va a Milano per La Domenica Sportiva, però mi divertirebbe molto. Marco è un uomo molto riservato, parla poco, non si espone più di tanto, è rigoroso. Sono sicura che sarei l’unica persona al mondo che tirerebbe fuori il vero Tardelli. Anzi, sai che faccio adesso? Vado dal direttore e lo propongo!“. Myrta Merlino rispose così, nell’intervista rilasciata a Blogo due settimane fa, quando le chiedemmo se avrebbe ospitato a L’Aria di domenica il suo attuale compagno Marco Tardelli. E lo ha fatto! Blogo, infatti, è in grado di anticipare che nella puntata di domani di L’aria di domenica, la conduttrice – che lo aveva fatto intendere alla fine della diretta di venerdì di L’aria che tira – intervisterà l’ex calciatore campione del mondo nel 1982, il quale parlerà di Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì scorso in Argentina.

Sarà la prima vera intervista della Merlino a Tardelli da quando i due fanno coppia fissa. I precedenti, infatti, risalgono al 2016, prima che i due si fidanzassero. In una occasione, la Merlino, con tanto di maglia azzurra indossata, intervistò a L’aria che tira Tardelli sugli Europei che erano in corso. In precedenza, a maggio dello stesso anno, dialogò con lui e con la figlia Sara per promuovere il libro scritto a quattro mani dal titolo Tutto o niente.

Nella puntata di domani di L’Aria di domenica si parlerà ovviamente dell’emergenza Covid-19 e dei vaccini. Ospiti il direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli e il docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi.

È inoltre prevista la partecipazione del leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda e dell’economista ed ex ministra Elsa Fornero. Non mancheranno gli interventi del senatore a vita ed ex presidente del Consiglio Mario Monti. Nel cast il vignettista Vauro e Gerardo Greco.