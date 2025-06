Myrta Merlino lascia Pomeriggio5: la reazione di Barbara D’Urso

Myrta Merlino va via da Pomeriggio 5: la reazione di Barbara D’Urso dopo l’annuncio non lascia affatto indifferenti.

Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Pomeriggio Cinque, dopo aver capitanato il programma Mediaset per due stagioni. Nella storia del tv show pomeridiano c’è inoltre Barbara D’Urso, che è sempre stata molto legata al format, da lei condotto per diversi anni.

Myrta Merlino e le ultime parole a Pomeriggio 5

La stagione televisiva 2025/2026 è terminata da poco, e i telespettatori hanno potuto assistere all’ultima puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino. A catturare l’attenzione sono infatti state le sue parole in quello studio televisivo. “Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l’abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio” – ha detto lei ringraziando tutto lo staff che l’ha accompagnata in questa esperienza – “Abbiamo raccontato la realtà così com’è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone“. E ancora: “Poi ci siete voi, il pubblico, la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete e non ci mollate mai – ha concluso – E quindi a voi devo il grazie più grande, mi sono pure un po’ commossa. Mi mancherete moltissimo, buona estate, state bene e non mollate mai”.

Dagospia ha lanciato intanto un’indiscrezione, secondo cui Myrta Merlino potrebbe presto passare a Rete 4 nella prossima stagione televisiva. Al momento non si sa chi potrebbe sostituirla, anche se qualche nome sta già circolando sul web.

La reazione di Barbara D’Urso

La storia di Pomeriggio 5 è in realtà sempre stata fondata sul nome di Barbara D’Urso, che è stata per anni alla guida del talk Mediaset. All’improvviso c’è stato il suo addio, annunciato da Piersilvio Berlusconi e che ha portato la conduttrice ad allontanarsi per un periodo dal piccolo schermo. Lei stessa non ha mai nascosto il suo rammarico per aver lasciato il prodotto ma da quel momento si è dedicata ad altre attività lavorative, oltre che alla sua famiglia. Qualche ora dopo l’annuncio dell’addio di Myrta Merlino, la D’Urso ha quindi pubblicato su Instagram alcune fotografie che la ritraggono mentre indossa un abito con una scritta. “Col cuore“, si legge sulla t-shirt, come per ricordare l’iconica frase che lei ha sempre detto sia dentro che fuori lo studio televisivo.

I fan hanno quindi ipotizzato che la scelta di postare quello scatto sia stata anche un modo per evidenziare il legame tra la conduttrice e Pomeriggio 5. Dopo il suo addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha tra l’altro cambiato vita: si è trasferita a Londra per studiare inglese, per poi tornare in Italia e trascorrere il tempo con i figli e con le sue nipotine.