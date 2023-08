Anche oggi, lunedì 7 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di My Home My Destiny, la serie tv turca che la rete ammiraglia di Mediaset ha deciso di collocare all’interno del suo pomeriggio dei giorni feriali, insieme alle altre serie già note al pubblico.

In onda sul canale turco Tv8 dal 2019 al 2021, “Doğduğun Ev Kaderindir” (titolo originale) è ispirato al romanzo “Camdaki Kiz”, bestseller scritto dalla psicologa Gülseren Budayıcıoğlu, che ha raccolto in un libro i racconti di una paziente. Protagonista è Zeynep (Demet Özdemir), giovane donna adottata da una famiglia benestante.

Zeynep decide di riallacciare i rapporti con la sua famiglia biologica di umili origini, andando nel quartiere popolare in cui vive. Qui incontra Mehdi (İbrahim Çelikkol), meccanico dall’animo buono che però non si vuole sposare. L’incontro tra i due cambia le loro vite.

My Home My Destiny, anticipazioni 7 agosto 2023

Zeynep è sempre più affranta, e viene consolata da Mehdi, il quale la spinge a inseguire i suoi sogni, a non abbandonare l’università e a proseguire con gli esami, affinché la giovane abbia un futuro più roseo. L’uomo le dice questo perché ha appena avuto un forte confronto con la madre di Zeynep, Nermin (Senan Kara), che lo ha fatto riflettere: la donna ha infatti accusato Mehdi di aver plagiato Zeynep e di aver contribuito a rovinarle la vita, quando lei stessa si è sempre impegnata tanto per dare alla figlia un futuro migliore. Nel frattempo, Benal (İncinur Sevimli) rivela a Cemile (Elif Sönmez) di essere incinta di Mehdi, e all’incontro le porta un test prenatale, a conferma della gravidanza.

My Home My Destiny su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere My Home My Destiny in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, dove è possibile anche recuperare le puntate già andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.