Anche oggi, giovedì 27 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di My Home My Destiny, la serie tv turca che la rete ammiraglia di Mediaset ha deciso di collocare all’interno del suo pomeriggio dei giorni feriali, insieme alle altre serie già note al pubblico.

In onda sul canale turco Tv8 dal 2019 al 2021, “Doğduğun Ev Kaderindir” (titolo originale) è ispirato al romanzo “Camdaki Kiz”, bestseller scritto dalla psicologa Gülseren Budayıcıoğlu, che ha raccolto in un libro i racconti di una paziente. Protagonista è Zeynep (Demet Özdemir), giovane donna adottata da una famiglia benestante.

Zeynep decide di riallacciare i rapporti con la sua famiglia biologica di umili origini, andando nel quartiere popolare in cui vive. Qui incontra Mehdi (İbrahim Çelikkol), meccanico dall’animo buono che però non si vuole sposare. L’incontro tra i due cambia le loro vite.

My Home My Destiny, anticipazioni 27 luglio 2023

Zeynep va all’aeroporto insieme a Faruk (Engin Hepileri) per prendere l’aereo per Londra. Ma la ragazza gli restituisce l’anello e dice al suo ex fidanzato che non intende andare con lui. Mehdi è stato arrestato per sfruttamento del lavoro minorile. Viene portato alla centrale di polizia e rinchiuso in cella di sicurezza.

Kibrit (Helin Kandemir), disperata, viene accompagnata alla Casa Famiglia mentre Alì (Emir Talha), visto che è maggiorenne, è libero di andarsene. Hasan, l’avvocato di Mehdi, va a trovarlo e lo informa che l’indomani mattina ci sarà la prima udienza in cui intende chiedere il suo rilascio.

Nel frattempo, Nuh (Fatih Koyunoğlu) avvisa la famiglia di Medhi che l’uomo è stato arrestato, invitando Cemile (Elif Sönmez) a non dire niente alla madre che ha avuto recentemente un infarto. Zeynep prova ad entrare in centrale per andare a parlare con il marito ma, dopo averlo visto assorto nei suoi pensieri, non ha il coraggio di avvicinarsi e se ne va. Si presenta invece il giorno dopo in tribunale da Hasan, pronto per la prima udienza del processo.

My Home My Destiny su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere My Home My Destiny in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, dove è possibile anche recuperare le puntate già andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.