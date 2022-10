Mussolini ha fatto anche cose buone? Su Sky Documentaries 100 anni di propaganda e fake news

“Mussolini ha fatto anche cose buone? Propaganda di ieri e fake news di oggi” è il titolo di un docufilm in onda in onda giovedì 27 ottobre alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Documentaries. Una data non casuale e un argomento non casuale, scelto per essere trasmesso alla vigilia dei 100 anni dalla Marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922. In un momento storico che vede l’insediamento di un Governo a prevalente trazione destra e all’indomani di una difficile campagna elettorale, il documentario si presenta come un’occasione per raccontare i meccanismi della propaganda, oggi spesso ‘etichettata’ nell’ampia categoria delle ‘fake news’/bufale, cosa che rischia di confondere ancora di più il rapporto tra elettori, politici e mediatori.

Cento anni di storia politica e di storia della comunicazione, dunque, in questo film documentario prodotto da 3D Produzioni, nato da un’idea di Pietro Suber – che ha preso spunto dal libro “Mussolini ha fatto anche cose buone” di Francesco Filippi (Bollati Boringhieri,2019) – scritto da Luca Cambi e Pietro Suber con la regia di Simona Risi, che ripercorre il fascismo partendo dalla costruzione del personaggio del ‘Duce’ Benito Mussolini e dalla ‘fabbrica del consenso’. Un percorso che si sviluppa su una doppia linea narrativa: da una parte quella storica, tessuta con i racconti di testimoni diretti e indiretti, con immagini di repertorio e il contributo di esperti che mettono in fila le tante mistificazioni dell’era fascista, dalle bonifiche alla previdenza sociale; dall’altra, inevitabilmente intrecciata, quella che analizza proprio l’efficace propaganda messa in atto dal Duce. L’obiettivo principale del doc è quello di sfatare i tanti luoghi comuni sul ventennio fascista e sulla caratura di Mussolini: la principale ‘cosa buona’ è stata la promozione di se stesso, in buona sostanza.

Una bella cartina al tornasole per studiare anche la contemporaneità cui hanno partecipato, oltre a Francesco Filippi, anche Carlo Greppi, Alessandro Barbero, Claudio Siniscalchi, Giordano Bruno Guerri, Roberto Chiarini, Guido Melis e Gioele Dix come voce narrante.

Ribadiamo, dunque, che l’appuntamento con “Mussolini ha fatto anche cose buone? Propaganda di ieri e fake news di oggi” è fissato per giovedì 27 ottobre alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, oltre ad essere disponibile on demand.