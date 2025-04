Musica, storie e libertà: a Riserva Indiana con Massini arrivano Santi Francesi, Silvestri, Negrita e Baraldi

É iniziata una nuova settimana in compagnia di “Riserva Indiana”, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini. Gli ospiti della settimana e le anticipazioni.

É iniziata una nuova settimana in compagnia di “Riserva Indiana”, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini, che con il suo messaggio di educazione civile ha portato uno spazio unico nel palinsesto televisivo. La formula è quella della combinazione tra i monologhi da narratore di storie di Massini e alcune delle più belle canzoni dei protagonisti della musica italiana che, nello studio dall’atmosfera raccolta, dove siede un pubblico di giovani, trovano l’occasione non solo di suonare dal vivo con una band resident formata da alcuni dei migliori session man italiani, ma anche di affrontare tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva.

Le anticipazioni della settimana di Riserva Indiana, gli ospiti di Massini

La settimana si è aperta con la voce e la musica di Francesca Michielin. Insieme a lei, tra racconti d’amore impossibili, poeti in fuga e amore assoluto, si parla di gioco e verità per capire cosa rende davvero liberi. Stasera, Martedì 29 si racconta una storia fatta di emozioni pure: dolcezza, amarezza, paura. Ci si confronterà con i Santi Francesi sui nostri limiti, sull’amore che brucia e sul panico che paralizza. Una storia di lavoro, di diritti, di persone che hanno pagato un prezzo altissimo per farsi ascoltare è al centro della puntata di mercoledì 30 con Daniele Silvestri.

Un tempo la libertà era poter parlare, agire, scegliere. Oggi è non essere sorvegliati, non essere tracciati da macchine che decidono al posto nostro. La battaglia più difficile: restare

umani in un mondo sempre più automatizzato. Se ne parlerà nella puntata di venerdì 2 maggio con i Negrita. La settimana si conclude il 3 maggio, eccezionalmente di sabato alle 20.10, con Angela

Baraldi. Una voce dallo spazio, un cuore attraversato da correnti invisibili. Con lei si rifletterà su quanto l’uomo sia piccolo di fronte all’universo, ma anche su ciò che ci rende vivi: l’energia che scorre dentro di noi. Un viaggio dentro di sé, tra memoria, emozione e verità.

L’appuntamento con “Riserva Indiana” è dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai3. “Riserva Indiana” è un programma di Stefano Massini e Massimo Martelli scritto con Paolo Biamonte, Mariano Cirino, Rossella Rizzi. Consulenza Artistica di Serena Fornari. Regia di Matteo Bergamini. Delegato Rai Marina Mancusi.