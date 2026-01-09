Musetti-Rublev semifinale Atp Hong Kong: orario, dove vederla in tv

Lorenzo Musetti è a un passo da un traguardo storico: si trova a pochi punti, e a una sola vittoria, dall’accesso alla Top5 Atp, una impresa di clamoroso valore per il tennis italiano, decisiva la partita di domani all’alba contro Rublev

Lorenzo Musetti è a un solo passo da un traguardo storico per il tennis italiano. Il carrarino, dopo aver battuto la wild card locale Coleman Wong per 6-4, 6-4 nei quarti di finale dell’Atp 250 di Hong Kong, si è qualificato per la semifinale dove affronterà la testa di serie numero 3 Andrey Rublev. Ma questa non è una semifinale come le altre: una vittoria contro il russo porterebbe Musetti in Top 5, un risultato che regalerebbe all’Italia un primato assoluto nella storia del tennis.

Il traguardo storico: due azzurri in Top 5

Se dovesse battere Rublev, infatti, Musetti salirebbe a 4.105 punti scavalcando Alex De Minaur, attualmente quinto con 4.080 punti. L’australiano, eliminato in United Cup, non potrà modificare il suo punteggio, mentre anche Taylor Fritz, ancora in corsa in United Cup, non potrebbe comunque raggiungere quota 4.105 punti nemmeno vincendo il torneo.

Questo significa che Musetti ha in mano il suo destino: battere Rublev significherebbe diventare il terzo italiano in Top 5 nell’era del ranking computerizzato (dal 1973), dopo Adriano Panatta (entrato tra i primi 5 il 10 agosto 1976) e Jannik Sinner (in Top 5 dal 2 ottobre 2023).

Ma soprattutto, l’Italia avrebbe per la prima volta nella sua storia due giocatori contemporaneamente tra i primi 5 del mondo. Cosa mai successa…

Un traguardo che nemmeno nei momenti migliori di Sinner e Berrettini era stato raggiunto: i due avevano condiviso la Top 10 per 17 settimane non consecutive tra il 2021 e il 2022, ma mai erano arrivati entrambi in Top 5. Dal 5 maggio 2025 Sinner e Musetti sono stabilmente insieme tra i primi 10 del mondo, e ora potrebbero portare il tennis italiano a un livello mai visto prima.

La partita contro Wong

Musetti è arrivato alla semifinale con una prestazione solida contro Coleman Wong, dominando il match in un’ora e 14 minuti. L’azzurro, numero 1 del seeding a Hong Kong, ha gestito bene la partita senza concedere occasioni all’avversario. Dopo aver mancato una palla break nel quinto game, Musetti ha strappato il servizio a Wong nel settimo gioco del primo set, chiudendo poi 6-4 senza problemi. Nel secondo set c’è stato un momento di difficoltà quando l’azzurro ha perso per la prima volta il servizio, ma ha immediatamente recuperato il controbreak nel quinto game. Il momento decisivo è arrivato nel nono gioco, quando Musetti ha strappato nuovamente il break per il 5-4 e ha chiuso la partita. Per il carrarino si tratta della 26esima semifinale a livello Atp in carriera.

La sfida con Rublev

Ora ad attendere Musetti c’è Andrey Rublev, che ha eliminato il portoghese Borges. Il russo rappresenta un ostacolo importante sulla strada verso la Top 5, ma Musetti ha dimostrato in questa stagione di poter competere ai massimi livelli, come testimoniato dalla qualificazione alle Nitto ATP Finals. Una vittoria domani non avrebbe solo il valore sportivo del passaggio in finale, ma significherebbe entrare nella storia del tennis italiano.

Dove vedere Lorenzo Musetti in semifinale

La semifinale tra Lorenzo Musetti e Andrey Rublev si giocherà domani, sabato 10 gennaio, alle 8.30 ora italiana. A seguire la sfida per l’altro posto in semifinale tra l’americano Giron e il kazako Bublik.

Il torneo Atp 250 di Hong Kong è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.