Muore a soli 21 anni la stella di TikTok: Jenifer Nicole Rivas stroncata da un attacco epilettico

Aperta una indagine in Honduras per la morte improvvisa e al momento ancora inspiegabile di Jenifer Nicole Rivas, presentatrice televisiva e star di TikTok è morta a 21 anni per un attacco epilettico. L’ultimo post poche ore prima della tragedia.

Sarebbe stato un improvviso attacco epilettico a ucciderla mentre riposava nel suo appartamento. Cerca ancora una spiegazione la morte improvvisa di Jenifer Nicole Rivas, presentatrice televisiva, content creator e studentessa di giornalismo, morta improvvisamente a soli 21 anni.

La morte di Jenifer Nicole Rivas

La giovane è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Tegucigalpa il mercoledì 1 ottobre: secondo quanto confermato dalla famiglia e dalle autorità locali, la causa del decesso sarebbe stato un attacco epilettico. Jenifer soffriva della patologia sin dall’infanzia e, pur sottoponendosi a continui controlli e terapie, l’epilessia non le ha mai dato tregua con attacchi a volte anche particolarmente violenti e aggressivi.

Appena poche ore prima della tragedia, aveva pubblicato il suo ultimo post su Instagram, con il sorriso e una racchetta da pickleball in mano. La caption, quasi ironicamente beffarda nel suo candore, diceva soltanto: “Getting ready”.

La vita tra tv, social e comicità

Nonostante la giovane età, Jenifer aveva già intrapreso un percorso ricco di esperienze. Oltre a lavorare come presentatrice sul canale nazionale CHTV e su TNN Waldivisión, dove conduceva rubriche musicali e di attualità internazionale, era anche molto seguita online: vantava diverse centinaia di migliaia di follower sui vari social. Negli ultimi anni aveva collaborato con il collettivo comico Los Venados 504, molto popolare nel paese, grazie al quale aveva conquistato un pubblico sempre più vasto.

Era considerata da colleghi e amici una giovane professionista in ascesa, capace di unire leggerezza e impegno. In un’intervista recente aveva confidato di aver affrontato non solo l’epilessia, ma anche periodi difficili segnati da disturbi alimentari, riuscendo però a trasformare il dolore in determinazione. Una popolarità che la ragazza aveva trasformato in successo anche dal punto di vista imprenditoriale: era una content creator molto affermata nel suo paese e in diversi mercati di lingua spagnola.

Jenifer Nicole Rivas, tributi e ricordi

La notizia della sua morte ha provocato un’ondata di messaggi di cordoglio. I colleghi della tv l’hanno ricordata come “una giovane donna di talento, carisma e dedizione”, mentre il gruppo Los Venados 504 ha scritto sul suo profilo pubblico… “Grazie per tutte le risate che ci hai regalato. Riposa in pace, Jenifer”. Anche i fan hanno invaso i social con pensieri affettuosi: “Ci avevamo creduto nei tuoi sogni insieme, ma Dio ha voluto così. Ti porteremo sempre con noi”.

In poche ore il suo profilo è stato invaso di commenti e messaggi davvero affettuosi.