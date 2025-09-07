MTV VMA 2025: la notte degli Oscar della musica in diretta in TV anche in Italia

Dai preshow alle performance di Lady Gaga e Doja Cat: ecco come seguire in Italia i Video Music Awards di MTV in programma nella notte in diretta e poi in replica nella serata di lunedì

È tutto pronto per i MTV Video Music Awards 2025, in programma domenica notte dalla UBS Arena di New York. L’evento, che da sempre celebra gli artisti e i videoclip più influenti dell’anno, sarà visibile anche in Italia con una programmazione speciale in diretta.

MTV VMA 2025, un conduttore d’eccezione

La conduzione sarà affidata a LL COOL J, icona dell’hip hop e già vincitore di Grammy e VMA, che per la prima volta guiderà lo show da solo. La sua presenza è garanzia di energia e carisma in una notte che vuole unire spettacolo televisivo, intrattenimento e grande musica. Insieme a lui, sul palco e nel backstage, non mancheranno presentatori d’eccezione che si affiancheranno al palco principale per l’assegnazione dei vari premi: tra i nomi già confermati Ciara, Jessica Simpson, Paris Hilton, ma anche Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Ice Spice e Latto.

La line-up: da Lady Gaga a Doja Cat

Il cuore dei VMA 2025 saranno ovviamente le performance live. Lady Gaga, in testa alle nomination con dodici candidature, è attesissima per uno show che si preannuncia spettacolare. E resta il mistero su come e quando la superstar si esibirà considerando che contemporaneamente, e a poca distanza dall’Arena degli MTV, Gaga è attesa con il suo concerto ufficiale che a breve sarà per due date anche in Italia.

Sul palco saliranno anche Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Jelly Roll e Tate McRae, oltre a leggende come Mariah Carey e Ricky Martin. Grande attesa anche per Sabrina Carpenter, attesissima con la prima live ufficiale del suo ultimo album, molto discusso, Men’s Best Friend, e Alex Warren, giovane protagonista in notevole auge sulla nuova scena pop. Nel preshow, invece, il debutto live alle premiazioni delle KATSEYE, fenomeno internazionale già nella top 5 della Billboard 200.

Le categorie social e i premi più attesi

Quest’anno i VMA includono anche due categorie social molto seguite: Miglior gruppo e Canzone dell’estate. In corsa ci sono i BLACKPINK, i Coldplay, gli Imagine Dragons e i Jonas Brothers, mentre tra i brani candidati spiccano “Manchild” di Sabrina Carpenter, “Ordinary” di Alex Warren e “Just Keep Watching” di Tate McRae. La componente social trasforma lo show in un evento interattivo, con milioni di voti e commenti in tempo reale.

MTV VMA, appuntamento imperdibile

Gli MTV VMA non sono solo una cerimonia di premiazione: sono diventati negli anni un appuntamento simbolo della cultura pop. Dal celebre bacio tra Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera alle provocazioni di Miley Cyrus, ai bizzarri costumi di Lady Gaga, fino all’incidente tra Nirvana e Guns and Roses ormai di molti anni fa, lo show ha sempre saputo creare momenti destinati a entrare nella storia della televisione.

Dove e quando vederli

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su MTV e CBS negli Stati Uniti. In Italia la programmazione sarà sia in diretta nella notte di oggi, a cominciare dall’01, con un’ora di preshow, su MTV canale Sky 131, 122 di Sky Glass e in streaming su NOW e dalle 22.00 su MTV Music canali Sky 132 e 704, canale Sky Glass 123) e anche su Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW), quindi di nuovo in replica integrale differita dalle 19.15 di lunedì sempre con un preshow di un’ora e live dell’evento