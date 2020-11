È uno degli eventi musical-televisivi più attesi dell’anno. Domenica 8 novembre tornano gli MTV EMA con la 27esima edizione. Come al solito, sarà MTV a trasmettere la manifestazione: il canale non si vede più in chiaro ma è visibile al 130 di Sky (e in streaming su NOW Tv). Qui vi rispondiamo a tutte le domande utili.

Quando inizia? Lo show partirà alle 20.00 con il pre-show e alle 21.00 con lo show principale. Si potrà vedere in replica? Sì, lo show sarà di nuovo disponibile su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) lunedì 9 novembre alle 23.40, su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) lunedì 9 novembre alle 19.00 e su VH1 (canale 67 del dtt, 22 di tivusat e 715 di Sky) martedì 10 novembre alle 21.30. Chi conduce? Le Little Mix! Ebbene sì, la band al femminile guiderà lo show per la prima volta. Se l’altra domanda è “Canteranno?”, la risposta è sì: eseguiranno la canzone Sweet Melody, ovvero il singolo tratto dal loro nuovo album. Come si esibiranno i cantanti? Ecco, a questa domanda non sappiamo rispondere: sono stati annunciati degli ospiti ma non sappiamo come e dove si esibiranno.

Chi sono gli ospiti degli MTV Ema 2020? Alicia Keys, Sam Smith, Zara Larsson, Maluma, Karol G, i rapper Doja Cat, DaBaby, Jack Harlow, YUNGBLUD e Tate McRae. David Guetta sarà protagonista di una performance spettacolare girata in Ungheria. Perché proprio in Ungheria? Perché è “l’official partner” di questa edizione. Chi sono i presenter? Madison Beer, Anitta, Winnie Harlow, Roman Reigns, Bebe Rexha e Rita Ora.

Chi sono i nominati? Qui spopola Lady Gaga, che ha ricevuto ben sette candidature, ma si difendono anche Justin Bieber e i BTS con 5 candidature a testa. Le Little Mix, come DaBaby, ne hanno ricevute quattro. Chi sono gli italiani candidati agli Mtv Ema? Ultimo, Elettra Lamborghini, Diodato, Levante e Random.

Mtv Emas 2020, chi sono i nominati

BEST VIDEO:

Billie Eilish – everything i wanted;

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion;

DJ Khaled – Popstar ft Drake;

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj;

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me ;

Taylor Swift – The Man;

The Weeknd – Blinding Lights

BEST ARTIST:

Dua Lipa;

Harry Styles;

Justin Bieber;

Lady Gaga;

Miley Cyrus;

The Weeknd

BEST SONG:

BTS – Dynamite;

DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch;

Dua Lipa – Don’t Start Now;

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me;

Roddy Ricch – The Box;

The Weeknd – Blinding Lights

BEST COLLABORATION:

BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream;

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion;

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch;

Justin Bieber – Intentions ft Quavo;

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj;

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me;

Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready

BEST POP:

BTS;

Dua Lipa;

Harry Styles;

Justin Bieber;

Katy Perry;

Lady Gaga;

Little Mix

BEST GROUP:

5 Seconds of Summer;

BLACKPINK;

BTS;

Chloe x Halle;

CNCO;

Little Mix

BEST NEW:

BENEE;

DaBaby;

Doja Cat;

Jack Harlow;

Roddy Ricch;

YUNGBLUD

BIGGEST FANS:

Ariana Grande;

BLACKPINK;

BTS;

Justin Bieber;

Lady Gaga;

Taylor Swift

BEST LATIN:

Anuel AA;

Bad Bunny;

J Balvin;

Karol G;

Maluma;

Ozuna

BEST ROCK:

Coldplay;

Green Day;

Liam Gallagher;

Pearl Jam;

Tame Impala;

The Killers

BEST HIP HOP:

Cardi B;

DaBaby:

Drake;

Eminem;

Megan Thee Stallion;

Roddy Ricch;

Travis Scott

BEST ELECTRONIC:

Calvin Harris;

David Guetta;

Kygo;

Marshmello;

Martin Garrix;

The Chainsmokers

BEST ALTERNATIVE:

blackbear;

FKA twigs;

Hayley Williams;

Machine Gun Kelly;

The 1975;

Twenty One Pilots

VIDEO FOR GOOD:

Anderson .Paak – Lockdown;

David Guetta & Sia – Let’s love;

Demi Lovato – I Love Me;

H.E.R. – I Can’t Breathe;

Jorja Smith – By Any Means;

Lil Baby – The Bigger Picture

BEST PUSH:

AJ Mitchell;

Ashnikko;

BENEE;

Brockhampton;

Conan Gray;

Doja Cat;

Georgia;

Jack Harlow;

Lil Tecca;

Tate McRae;

Wallows;

YUNGBLUD

BEST VIRTUAL LIVE:

BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream;

J Balvin – Behind The Colores Live Experience;

Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World;

Little Mix – UNCancelled;

Maluma – Papi Juancho Live;

Post Malone – Nirvana Tribute

BEST ITALIAN ACT:

Diodato;

Elettra Lamborghini;

Irama;

Levante;

Random