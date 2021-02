Colpo da sogno del mercato seriale: la straordinaria autrice e attrice Phoebe Waller-Bridge e il geniale comico, attore e sceneggiatore Donald Glover saranno i protagonisti di Mr and Mrs Smith rifacimento prodotto da New Regency per Amazon Prime Video, del flm del 2005 che vedeva protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie. Nella foto in apertura di articolo li vediamo insieme ai premi BAFTA del 2019 quando Glover introdusse con parole d’elogio Phoebe Waller-Bridge vincitrice del premio come persona dell’anno.

L’incredibile annuncio è arrivato attraverso una storia su Instagram (che si può vedere cliccando su questo link) ri-condivisa dal capo degli Amazon Studios Jennifer Salke. Le brevissime immagini sono perfettamente coerenti con i due personaggi. Donald Glover/Chlidish Gambino è autore e creatore di Atlanta di cui sono in corso le riprese della terza e quarta stagione (le prime due sono su Now Tv/Sky e dal23 febbraio su Disney+ nel brand Star), arriva dal mondo comico di Community, capace di una satira sociale e attuale surreale e puntuale.

Phoebe Waller Bridge ha conquistato il mondo con i pochi episodi di Fleabag (disponibili su Amazon) che l’hanno catapultata immediatamente nell’olimpo delle autrici/produttrici più richieste del momento per la capacità di catturare con sagacia e sarcasmo il presente.

Messi insieme i due formano un dream team incredibile, come ha sottolineato Jennifer Salke “due dei più talentuosi attri e creatori del monto. E’ un sogno per noi e lo sarà per il nostro pubblico in tutto il mondo, vedere il frutto di questa collaborazione“. Glover e Waller-Bridge non solo saranno i protagonisti di Mr and Mrs Smith ma anche produttori e co-autori con Francesca Sloane che sarà poi showrunner della serie tv che arriverà sulla piattaforma nel 2022.

“Mr and Mrs Smith è un titolo cult e iconico e non vediamo l’ora di vederne la nuova versione realizzata con New Regency” ha sottolineato Salke. Al momento non ci sono dettagli sul progetto che come rivelano in casa New Regency sarebbe nato da una chiacchierata con Donald Glover mentre dopo Guava Island stavano ragionando su nuovi progetti da fare insieme.

Il film con Brad Pitt e Angelina Jolie, diretto da Doug Liman, raccontava di una coppia sposata e che apparentemente conduceva un vita semplice, quasi banale. All’insaputa l’uno dell’altra i due erano in realtà assassini professionisti che lavoravano per diversi gruppi criminali. La situazione si complica quando i due ricevono l’incarico di uccidere la stessa persona.

Obiettivamente non vediamo l’ora di vedere i due collaborare insieme sullo schermo.