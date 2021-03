Oggi, giovedì 25 marzo, non torna in pista soltanto la Formula 1, ma anche la MotoGp. Il Mondiale inizia con il Gran Premio del Qatar, in programma domenica alle 19.00 italiane. L’evento sarà seguito in diretta da Sky e da Dazn, con alcune fasi proposte in differita in chiaro su Tv8.

Per quanto riguarda Sky, la squadra è formata da Guido Meda, vice direttore di Sky Sport e responsabile dei motori, al quale spetterà il compito di raccontare tutte le fasi della MotoGp insieme a Mauro Sanchini. Per la Moto2 e Moto3 ci sarà la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre gli aggiornamenti e le interviste dai box sono affidati a Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Per quanto concerne Dazn, invece, saranno Niccolò Pavesi e Marco Melandri a raccontare la classe regina, mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo catapulteranno gli appassionati nel mondo della Moto2 e Moto3.

Di seguito il dettaglio della programmazione del Gran Premio del Qatar, in diretta su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Giovedì 25 marzo

Ore 14.15: Paddock Live Pass

Ore 15.00: Conferenza stampa piloti

Ore 16: Paddock Live Show

Ore 16.45: “Aprilia is back”!

Ore 17: “Maro&Bestia: la giovane Italia!

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 26 marzo

Ore 11.45: prove libere 1 Moto3

Ore 12.40: prove libere 1 Moto2

Ore 13.35: prove libere 1 Moto GP

Ore 14.35: Paddock Live

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.05: prove libere 2 Moto3

Ore 17: prove libere 2 Moto2

Ore 17.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 19: Paddock Live

Ore 20.15: Paddock Live Show

Ore 20.45: Talent Time

Sabato 27 marzo

Ore 11.20: prove libere 3 Moto3

Ore 12.15: prove libere 3 Moto2

Ore 13.10: prove libere 3 Moto GP

Ore 14.10: Paddock Live

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: qualifiche Moto3

Ore 16.25: qualifiche Moto2

Ore 17.20: prove libere 4 MotoGP

Ore 18: qualifiche MotoGP (alle 21.30 in chiaro su Tv8)

Ore 18.50: Paddock

Ore 19.45: conferenza stampa piloti

Ore 20.15: Paddock Live Show

Ore 20.45: Talent Time

Domenica 28 marzo

Ore 13.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: gara Moto3

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.20: gara Moto2

Ore 18.15: Paddock Live Gara

Ore 18.30: Grid

Ore 19: gara MotoGP (alle 23.05 in chiaro su Tv8)

Ore 20: Zona Rossa

Ore 20.45: Paddock Live

Ore 23: Race Anatomy MotoGP

Di seguito il dettaglio della programmazione del Gran Premio del Qatar, in diretta su Dazn:

Venerdì 26 marzo

Dalle 11.50: Free Practice 1 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Dalle 16.10: Free Practice 2 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Sabato 27 marzo

Dalle 11.25: Free Practice 3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle 15.30: qualifiche – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Domenica 28 marzo

Dalle 13.40: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle 16:00: gara Moto3, gara Moto2 (17:20) – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

Ore 19:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri