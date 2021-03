Torna in pista la Formula 1. Da oggi, giovedì 25 marzo 2021, con il il Gran Premio del Bahrain di F1 parte il Mondiale. La gara è in programma domenica alle ore 17.00, ma già da oggi iniziano le prove.

Tutte le tappe dell’evento saranno trasmesse in diretta in esclusiva da Sky, in particolare su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Alcune fasi saranno visibili anche in chiaro su Tv8, in differita.

Il commento della F1 è affidato a Carlo Vanzini insieme a Marc Genè e all’Insider Roberto Chinchero. La novità del 2021 contempla che Genè sia collegato in diretta dal box Ferrari. Federica Masolin rimane conduttrice e padrona di casa, affiancata da Davide Valsecchi negli approfondimenti del pre e del post gara. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

Ecco di seguito il programma completo del weekend di Formula 1 su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

F1, Gp Bahrain 2021 in diretta su Sky

Giovedì 25 marzo

Ore 14.00: Conferenza stampa piloti

Ore 17.30: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 26 marzo

Ore 11: prove libere F2

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: prove libere 1 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.25: qualifiche F2

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: prove libere 2 F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Conferenza stampa Team (differita)

Ore 18.30: Paddock Live Show

Sabato 27 marzo

Ore 11.20: sprint race F2

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: prove libere 3 F1

Ore 14: Paddock Live

Ore 15.15: #SkyMotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1 (alle 18 in differita su Tv8)

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.40: sprint race 2 F2

Ore 19: Paddock Live

Domenica 28 marzo

Ore 12.45: gara F2

Ore 15.30: paddock live

Ore 17: gara F1 (alle 18 in differita su Tv8)

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 21: Race Anatomy F1.