Sabato 5 e domenica 6 marzo 2022, si entrerà nel vivo per quanto riguarda la nuova stagione della MotoGP, con il Gran Premio del Qatar, che si correrà sul circuito di Losail e che andrà in onda in diretta su Sky Sport.

L’appuntamento più importante è per domenica 6 marzo, con la gara di MotoGP, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, che andrà in onda alle ore 16 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (e in differita su TV8 alle ore 21:35).

La programmazione ha avuto inizio giovedì 3 marzo, con il primo appuntamento della stagione con Paddock Pass, seguito dalla conferenza stampa dei piloti, dal Paddock Live Show, condotto da Vera Spadini, e da Racebook, con Guido Meda e Antonio Boselli.

Ieri, venerdì 4 marzo, invece, si è svolta la prima giornata di prove libere, seguita dal Paddock Live Show e da Talent Time.

Oggi, sabato 5 marzo, oltre alle FP3, sarà la giornata delle qualifiche per quanto riguarda le tre classi, Moto3, Moto2 e MotoGP. Dopo le qualifiche, sarà la volta del Paddock Live Show, di Talent Time e della conferenza stampa dei piloti.

Domenica 6 marzo, infine, si partirà con il warmup e si procederà con le gare: prima la Moto3, poi la Moto 2 e, infine, la MotoGP. Dopo le gare, andranno in onda Zona Rossa, per i commenti e le interviste a caldo, e Race Anatomy, condotto da Cristiana Buonamano, con gli interventi di Guido Meda, Mauro Sanchini, Antonio Boselli e gli ospiti.

Tutti i dettagli sugli orari, li trovate di seguito.

Il Gran Premio del Qatar sarà il primo GP che non vedrà Valentino Rossi tra i contendenti al titolo mondiale, dopo il ritiro dell’anno scorso e dopo una carriera nel Motomondiale durata 26 anni.

MotoGP 2022, Gran Premio del Qatar su Sky

Di seguito, la programmazione del GP del Qatar in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Sabato 5 marzo

Ore 9:20 Prove Libere 3 Moto3

Ore 10.15 Prove Libere 3 Moto2

Ore 11.10 Prove Libere 3 MotoGP

Ore 12.10 Paddock Live

Ore 13 Paddock Live

Ore 13.25 Qualifiche Moto3

Ore 14.20 Qualifiche Moto2

Ore 15.15 Prove Libere 4 MotoGP

Ore 15.55 Qualifiche MotoGP (differita su TV8 dalle 18.45)

Ore 16.50 Paddock Live

Ore 17 Paddock Live Show

Ore 17.30 Talent Time

Ore 17.45 Conferenza Stampa Qualifiche

Domenica 6 marzo

Ore 10.55: Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13: Gara Moto3 (differita su TV8 dalle 18.35)

Ore 14: Paddock Live

Ore 14.20: Gara Moto2 (differita su TV8 dalle 19.50)

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: Grid

Ore 16: Gara MotoGP (differita su TV8 dalle 21.35)

Ore 17: Zona Rossa

Ore 18: Race Anatomy MotoGP