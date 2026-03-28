MotoGP, Gran Premio degli Stati Uniti in chiaro e in streaming: orari qualifiche e dove vedere la Gara Sprint

Oggi la MotoGP si prepara a scendere in pista per il Gran Premio degli Stati Uniti, che si svolgerà sul celebre circuito di Austin, Texas. Una giornata intensa quella di sabato, con una serie di sessioni decisive per le qualifiche e la tanto attesa Gara Sprint. Chi non vuole perdersi nemmeno un minuto dell’azione, dovrà organizzarsi per seguire il programma ricco di eventi in diretta, sia in chiaro che in streaming.

MotoGP, Moto2 e Moto3: orari delle qualifiche

La giornata inizierà con le qualifiche della MotoGP. Dalle 16:50 alle 17:05, sarà il momento di Q1, un’ora cruciale dove i piloti si giocano il posto per l’accesso alla fase successiva. Subito dopo, dalle 17:15 alle 17:30, spazio a Q2, dove i migliori piloti cercheranno di conquistare la pole position per la gara principale di domenica. L’atmosfera si fa elettrica, con il pubblico che si prepara per i momenti più intensi delle qualifiche.

Non meno emozionanti saranno le qualifiche delle altre due classi, che seguono il ritmo serrato della MotoGP. Le qualifiche della Moto3, dalle 18:45 alle 19:00, e quelle della Moto2, dalle 19:40 alle 19:55, promettono battaglie all’ultimo decimo di secondo, mentre dalle 19:10 alle 19:25 andrà in scena la fase decisiva di Q2 della Moto3.

Gara Sprint MotoGP, partenza alle 21

L’appuntamento clou della giornata, però, è la Gara Sprint della MotoGP, in programma alle 21:00. Dieci giri, pochi ma intensi, dove ogni millisecondo conta e i piloti devono essere perfetti fin dal via. Questa nuova formula della MotoGP, che prevede una gara breve al sabato, ha suscitato non poca curiosità e un certo entusiasmo tra appassionati e piloti stessi, con la possibilità di guadagnare punti cruciali in ottica campionato.

Dove seguire la diretta della Moto GP

Per chi vuole seguire tutta la giornata senza perderne un momento, il programma è ricco di opzioni. La diretta TV sarà trasmessa su Sky Sport MotoGP, canele, 208, ma anche per chi non ha un abbonamento Sky, c’è la possibilità di vedere la gara in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Per gli utenti in mobilità, l’app SkyGo e Now permettono di seguire le qualifiche e la Gara Sprint in streaming, ovunque si trovino, garantendo un’esperienza di visione completa e senza interruzioni.

Dunque, il sabato di Austin non è solo una giornata di qualifiche: è un’occasione imperdibile per assistere a una MotoGP che si conferma sempre più emozionante e imprevedibile, con tanti colpi di scena e una gara sprint che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato.