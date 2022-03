Da oggi, giovedì 31 marzo 2022, inizierà la programmazione di Sky Sport riguardante la terza prova del Motomondiale (MotoGP, Moto2 e Moto3), il Gran Premio d’Argentina che si correrà sul circuito di Termas de Río Hondo, domenica 3 aprile.

Per quanto riguarda la MotoGP, gli occhi sono puntati su Enea Bastianini, il pilota del Team Gresini Racing che ha debuttato con una vittoria nel Gran Premio del Qatar e che, attualmente, guida la classifica della MotoGP con 30 punti, davanti al sudafricano Brad Binder e al francese Fabio Quartararo, nonostante l’undicesimo posto ottenuto nel Gran Premio dell’Indonesia.

Bastianini è stato anche il protagonista di un’intervista realizzata da Sandro Donato Grosso e andata in onda ieri, nello speciale Il Bello e la Bestia.

Oggi, giovedì 31, sarà il giorno della conferenza stampa dei piloti mentre domani, venerdì 1° aprile, sarà il giorno delle prime due sessioni delle prove libere di MotoGP.

Sabato 2, dopo la terza e la quarta sessione di prove libere, andranno in onda le qualifiche di MotoGP, in onda alle ore 20 e in replica, in chiaro su TV8, alle ore 21:30.

Domenica 3 aprile, andrà in onda la terza prova della MotoGP 2022, commentata da Guido Meda e Mauro Sanchini: l’appuntamento è sempre per le ore 20, con replica, in chiaro su TV8, sempre alle ore 21:30.

Di seguito, la programmazione completa del GP d’Argentina (live su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) riguardante anche la Moto2 e la Moto3.

MotoGP 2022, GP dell’Argentina su Sky Sport

Giovedì 31 marzo

Ore 14:15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18:15: Racebook

Venerdì 1° aprile

Ore 13:55: prove libere 1 Moto3

Ore 14:50: prove libere 1 Moto2

Ore 15:45: prove libere 1 MotoGP

Ore 16:45: paddock live

Ore 18: paddock live

Ore 18:10: prove libere 2 Moto3

Ore 19:05: prove libere 2 Moto2

Ore 20: prove libere 2 MotoGP

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21:30: Talent Time

Sabato 2 aprile

Ore 13:55: prove libere 3 Moto3

Ore 14:50: prove libere 3 Moto2

Ore 15:45: prove libere 3 MotoGP

Ore 16:45: Paddock Live

Ore 17:15: Paddock Live

Ore 17:30: qualifiche Moto3

Ore 18:25: qualifiche Moto2

Ore 19:20: prove libere 4 MotoGP

Ore 20: qualifiche MotoGP – Differita su TV8 dalle 21:30

Ore 20:50: Paddock Live

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21:30: Talent Time

Ore 21:45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 3 aprile

Ore 14:55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16:30: Paddock Live

Ore 17: gara Moto3 – Differita su TV8 dalle 12:05

Ore 18:15: Paddock Live

Ore 18:20: gara Moto2 – Differita su TV8 dalle 13:25

Ore 19:15: Paddock Live

Ore 19:30: Grid

Ore 20: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 22:05

Ore 21: Zona Rossa

Ore 22: Race Anatomy MotoGP