Mostra del Cinema di Venezia 2024: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sul red carpet (video)

Da qualche anno, la Mostra del cinema di Venezia è presa d’assalto non solo da attori, attrici, registi, giornalisti e addetti ai lavori per assistere alle proiezioni e alle premiazioni dei film in concorso. Sempre più spesso, su invito di stilisti, sponsor, la città veneta, nei giorni dedicati alla cinematografia internazionale, è frequentata da volti noti del piccolo schermo che sfruttano l’attenzione dei media per un ritorno di immagine.

Nel 2024, il pubblico ha potuto assistere al red carpet ad una delle coppie, nate all’interno di ‘Uomini e Donne‘. Si tratta di Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza del trono over. I due innamorati non si sono sottratti al flash dei fotografi, all’affetto dei fan e ai microfoni degli intervistatori. Il cavaliere salernitano ha consegnato, di fronte a tutti, un sacchetto rosa per ufficializzare la richiesta di diventare papà di una femminuccia. O un annuncio sibillino che potrebbe far sognare i loro fan?

Avvistati, in Laguna, anche Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni.

Chi, invece, non sarà sicuramente al Lido di Venezia, sarà l’ex inquilino dell’ultima stagione del ‘Grande Fratello’, Giuseppe Garibaldi. Impegnato nelle tappe itineranti per la ricerca dei concorrenti nip della nuova edizione del reality di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, il bidello calabrese ha spiegato, attraverso una serie di Ig Stories, la propria assenza:

“Buongiorno a tutti. Vi volevo informare di una cosa che mi è successa e una decisione. Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet di Venezia al Festival del Cinema, mi avevano chiamato ad inizio agosto. Però dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, tra grandi attori e registi. Io mi sono detto ‘ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?’. Un po’ il rammarico di non essere andato c’è. Però spero che un giorno magari ci andrò per altre qualità, magari quella di attore, chi lo sa. Grazie a chi mi ha invitato a inizio agosto”.

Anno 2024: scribacchini, vippetti e falsari imperversano in ogni ambito. Poi arriva Giuseppe Garibaldi dall'Aspromonte e rinuncia ad una vetrina come Venezia perché ha il gusto di volersi meritare le cose.

Mi inchino.. 🥹

Però GG non essere troppo severo con te stesso! #BEABALDI pic.twitter.com/FMk0nhy97f — la vita è bella 🍀 (@ironia_it) September 3, 2024