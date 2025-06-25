Morta la star di Netflix: l’incidente stradale e la corsa disperata in ospedale

La notizia si è diffusa nelle ultime ore: l’incidente stradale ha stroncato la vita della star di Netflix. Le indagini

La tragedia è avvenuta nel cuore della notte, lungo la Montauk Highway. Secondo quanto riportato da fonti locali, le autorità sono intervenute intorno alle 2:45 del mattino in risposta a una chiamata d’emergenza al 911. All’arrivo, gli agenti l’hanno trovata priva di coscienza sull’asfalto. Purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare.

Il caso ha scosso l’opinione pubblica anche per il fatto che si è trattato di un incidente con omissione di soccorso: il conducente del veicolo coinvolto si sarebbe dato alla fuga subito dopo l’impatto. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per identificare il responsabile.

Muore la star di Netflix: il punto sulle indagini

Sara Burack, agente immobiliare nota al grande pubblico per la sua partecipazione al reality Netflix “Million Dollar Beach House”, è tragicamente scomparsa all’età di 40 anni in seguito a un incidente stradale a Hampton Bays, New York. Burack era un volto ben noto a chi segue il mondo immobiliare di fascia alta, in particolare per il suo ruolo nel reality Million Dollar Beach House, lanciato su Netflix nell’agosto del 2020. Il programma era ambientato nei prestigiosi Hamptons, la rinomata località estiva di New York frequentata da celebrità, imprenditori e grandi nomi della finanza. La serie seguiva le vicende professionali e personali di un gruppo di agenti immobiliari della Nest Seekers International, un’agenzia specializzata in compravendita di proprietà di lusso, fondata da Eddie Shapiro nel 2002.

Insieme a Burack, il cast del programma comprendeva altri nomi noti del settore come JB Andreassi, Michael Fulfree, James “Jimmy” Giugliano, Noel Roberts e Peggy Zabakolas. La prima stagione, composta da sei episodi, offriva uno sguardo privilegiato sugli affari multimilionari dell’area e sulle dinamiche del mercato immobiliare di lusso. Nonostante un discreto seguito, Netflix decise di non proseguire con ulteriori stagioni. Tuttavia, il format fu successivamente acquisito da Max (ex HBO Max), che lo rilanciò con il nuovo titolo Selling the Hamptons, mantenendo lo spirito originario ma aggiornando il cast e il taglio narrativo.

Burack è stata ritrovata priva di sensi sul luogo dell’impatto e trasportata d’urgenza allo Stony Brook University Hospital. Secondo quanto riferito da una cara amica di famiglia e collega presso NestSeekers International, Burack è andata in arresto cardiaco poco dopo l’incidente. I soccorritori sono riusciti a rianimarla, ma le sue condizioni erano gravissime: ha riportato una frattura al cranio, diverse emorragie cerebrali e gravi danni neurologici. È rimasta attaccata ai macchinari per il supporto vitale, ma non ce l’ha fatta.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, e le autorità stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Secondo quanto riferito dalle autorità, Burack è stata investita da un veicolo mentre si trovava a piedi. Il conducente si è dato alla fuga, e al momento è ancora in corso un’indagine per individuarlo. La polizia ha lanciato un appello pubblico per ottenere informazioni utili.