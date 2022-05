A partire da lunedì 27 giugno, tornerà in onda Morning News, il programma di approfondimento condotto da Simona Branchetti, che prenderà il posto di Mattino Cinque. L’edizione in corso del rotocalco mattutino di Canale 5, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, infatti, giungerà al termine il prossimo 24 giugno.

Come Mattino Cinque, Morning News andrà in onda da lunedì a venerdì, alle ore 8:40.

.@mattino5 News prosegue la sua programmazione fino a venerdì 24 giugno con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Da lunedì 27 giugno torna #MorningNews, la versione estiva del contenitore mattutino di #Canale5, con la conduzione di Simona Branchetti. pic.twitter.com/D0bz3CAWBP — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) May 30, 2022

Per quanto riguarda questa seconda edizione, quindi, Morning News coprirà interamente la stagione estiva, a differenza dell’estate scorsa, quando il programma, un esperimento nato in pochi giorni da un’idea di Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset (come dichiarato da Simona Branchetti in un’intervista concessa a noi di TvBlog), ebbe inizio a luglio inoltrato, il 26 per la precisione, e andò avanti fino al 17 settembre, per una durata complessiva di 40 puntate.

La prima edizione avrebbe dovuto chiudersi il 3 settembre 2021 ma grazie al gradimento manifestato dal pubblico, il programma andò avanti per altre due settimane, facendo rimandare l’inizio dell’edizione in corso di Mattino Cinque al 20 settembre scorso.

Il programma, quindi, non poteva non essere riconfermato anche per quest’estate.

Ricordiamo che Simona Branchetti, in questa stagione televisiva, ha condotto anche Pomeriggio Cinque News, versione “natalizia” di Pomeriggio Cinque, andata in onda dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022.

Dal 2007, Simona Branchetti è uno dei volti del Tg5.