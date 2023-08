Monza e Milan si sfideranno questa sera, martedì 8 agosto, nella prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi che andrà in onda in diretta e in esclusiva su Canale 5 a partire dalle ore 20:40.

Protagonisti di questa serata calcistica saranno i due club che hanno caratterizzato la storia calcistica di Silvio Berlusconi, il Milan, che Berlusconi ha guidato per 31 anni portandolo alla conquista di 29 trofei (otto scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e cinque Supercoppe Europee), e il Monza, acquisito da Fininvest nel 2018, che ha centrato due promozioni in tre stagioni, dalla Serie C alla Serie B e dalla B fino alla massima serie, dove ha militato per la prima volta l’anno scorso, centrando un ottimo decimo posto.

Il trofeo (e anche la coppa che verrà consegnata alla squadra vincitrice del confronto) non può non ricordare il Trofeo Luigi Berlusconi che è stato un appuntamento storico del calcio estivo per tantissimi anni e che ha visto protagoniste soprattutto Milan e Juventus. Il trofeo che Silvio Berlusconi intitolò alla memoria del padre Luigi è stato anche ripristinato nel 2021, con il Monza che affrontò sempre i bianconeri.

Tornando alla prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, la partita tra il Monza allenato dall’allenatore rivelazione della scorsa stagione, Raffaele Palladino, e il Milan di Stefano Pioli, che si presenta quest’anno con tanti nuovi acquisti, si disputerà allo UPower Stadium di Monza.

La serata televisiva sarà presentata da Monica Bertini, mentre la telecronaca della gara sarà affidata a Massimo Callegari e al commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a bordocampo saranno Alessio Conti e Claudio Raimondi.

Il match, oltre che su Canale 5, sarà visibile anche in tutto il mondo grazie a Mediaset Italia e in streaming su Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tgcom24.it.

Prima della partita, ci sarà l’esibizione musicale de Il Volo.