Monza, il giorno del giudizio: la Ferrari chiama, il Tempio risponde | Dove e come vedere il Grande Premio di F1 in TV

Nel Tempio della Velocità Max Verstappen parte davanti a tutti, ma Monza attende la Ferrari a una prova di coraggio e determinazione. Leclerc dalla seconda fila, Hamilton più indietro per penalità, strategie al limite e un popolo rosso pronto a spingere oltre i 350 all’ora.

La domenica di Monza ha un suono diverso: è un rombo continuo, un’eco che rimbalza tra Parabolica e Variante Ascari, un respiro collettivo che si trattiene fino alla staccata del Rettifilo. Tre giorni di pieno assoluto di pubblico, una folla in rosso in movimento anche se, per essere onesti, la Ferrari ha fatto ben poco per meritarsi tutta questa attenzione.

Ma come recita uno striscione appeso da un tifoso alla variante Ascari… “La Ferrari si ama e non si discute”. Dunque fino alle 17 di questa sera niente processi. Si attende l’ordine d’arrivo di uno dei Gran Premi d’Italia più attesi degli ultimi anni.

Il GP d’Italia di Monza, la griglia di partenza

Alle 15, quando i semafori si spegneranno, il GP d’Italia entrerà nel vivo con Max Verstappen a dettare il ritmo dalla pole position, record alla mano e fiducia intatta dopo una qualifica perfetta. Alle sue spalle incombono le McLaren, pronte a scattare fin dal primo rettilineo con la Ferrari che mette in griglia il suo leader Charles Leclerc in seconda fila, pronto a trasformare l’attesa del popolo rosso in accelerazione pura. Lewis Hamilton, compagno di squadra in rosso, paga la penalità accumulata in Olanda e si ritrova più indietro di quanto meriterebbe il cronometro: la corsa, però, qui è lunga, e Monza ha memoria corta per chi sa osare.

Il GP d’Italia: una pista unica al mondo

Il circuito, 5.5793 chilometri di fili tesi tra velocità e coraggio, presenta il conto appena oltre il traguardo: la prima frenata da oltre 330 all’ora fino agli ottanta scarsi della Prima Variante è una firma sulla pelle dei freni e una misura del sangue freddo dei piloti. Poi, il respiro della Curva Grande, l’ago infilato alla Roggia, la doppia Lesmo dove l’uscita vale più dell’ingresso, la fionda verso l’Ascari e, infine, l’arco aperto della Parabolica-Alboreto, dove si costruisce il presente e si lancia il futuro sul rettilineo. Qui anche dieci cavalli in più si sentono e frettano.

La strategia, almeno sulla carta, parla chiaro: una sosta è spesso la via maestra, perché la pit lane lunghissima ruba secondi come un ladro elegante…. “Ma mai come in questa pista – diceva Niki Lauda – conta soprattutto il coraggio di osare”

E poi c’è da fare i conti con le gomme. Pirelli porta il tris più morbido – C3 per le Hard, C4 per le Medium, C5 per le Soft – e chiede ai team di governare il calore più che l’usura: il degrado è termico, non muscolare..

GP d’Italia, una sfida per coraggiosi

Verstappen sa come gestire l’aria davanti, ma Monza, al via, concede 620 metri per cambiare gerarchie per lo meno fino alla prima pinzata. E Leclerc lì ha memoria di manovre e la Ferrari, nel suo giardino, non può permettersi il ruolo di comparsa soprattutto ora, dopo risultati così mediocri. Più dietro Hamilton dovrà sfruttare classe ed esperienza spingendo l’efficienza in rettilineo e la sua sapienza in frenata, mentre le McLaren di Norris e Piastri hanno già dimostrato di saper galleggiare veloci su questo asfalto. Mercedes e Aston Martin sono le variabili che non ti aspetti ma che, a Monza, raramente mancano l’appuntamento.

Sarà una gara di dettagli invisibili: un bloccaggio alla Roggia, un’uscita millimetrica dalla Lesmo 2, un sovrasterzo domato alla Ascari, un pedale del gas spalancato un battito prima alla Parabolica. E sarà, come sempre, una questione di cuore.

Dove vedere il GP di Monza in TV

Il Gp di Formula 1 è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – con live streaming su NOW e Sky Go – ma anche in chiaro di TV8. Il popolo in rosso che da venerdì affolla il parco della Villa Reale è in ansiosa attesa di correre sotto il palco delle premiazioni e di festeggiare. Semaforo verde alle 15 ma la diretta comincerà molto prima con le gare parallele e il coming up del momento più atteso.

Sono oltre 150mila persone i presenti, più di quante ne conta l’intero capoluogo, sobborghi inclusi.

Proprio come lo scorso anno quando dopo quattro anni di digiuno vinse Leclerc. Hamilton sogna una vittoria, poco probabile secondo i bookmaker, che lo renderebbe il pilota più vincente di sempre qui, scavalcando con un sesto successo Michael Schumacher. Con 20 successi la Ferrari è comunque la più vincente di sempre nel suo tempio della velocità.