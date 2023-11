Monterossi 2 su Prime Video: il ritorno dell’autore contro la tv trash (e gli assassini). Trama, cast e commento

Su Prime Video torna Carlo Monterossi l’autore televisivo, protagonista dei romanzi di Alessandro Robecchi, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, alle prese con un nuovo caso di omicidio. La seconda stagione di Monterossi, composta da 5 episodi in arrivo il 10 novembre diretti da Roan Johnson, è tratta dal romanzo Torto Marcio edito da Sellerio. La serie tv è prodotta da Palomar e oltre a Fabrizio Bentivoglio vede nel cast Carla Signoris nei panni di Flora la conduttrice tv cinica e attenta solo agli ascolti, ispirata a tanti volti della nostra televisione generalista. Scopriamo insieme qualcosa in più della seconda stagione di Monterossi.

Monterossi 2, la trama

Un quartiere della Milano bene è scosso dall’omicidio di un imprenditore, un uomo di circa 60 anni, ricco e dalla vita irreprensibile. Ucciso sotto casa con due colpi di pistola, l’uomo viene ritrovato con un sasso sul corpo. Il sovrintendente Carella inizia a indagare insieme al collega Ghezzi, dubbiosi se si tratti di una firma o di una provocazione.

Intanto negli uffici di Crazy Love, Flora de Pisis è in cerca della storia giusta per rilanciare gli ascolti del programma e Carlo Monterossi, schifato dal cinismo del programma che lui aveva creato con altri obiettivi deve occuparsi del caso e portare magari l’ospite giusto come la figlia del morto, in studio. In parallelo, lontano dal glamour del centro, nei palazzoni popolari di piazza Selinunte tra seimila appartamenti e occupanti abusivi, si incrociano le vite di Francesco, Chiara e Nadir. Quando i morti aumentano così come i sassi, entrano in gioco anche il Socio e il Biondo, due ironici e litigiosi killer costretti ad andare in Calabria per un nuovo cliente. Spunta anche una donna colta e affascinante che ama Nietzsche come Carlo ama Bob Dylan.

Per fermare l’ondata di terrore isterico che si abbatte su Milano, il Ministero manda un drappello di esperti

da Roma e a Ghezzi e Carella non resta che condurre di nascosto un’indagine parallela spinti dalla Gregori che non ha visto di buon occhio l’arrivo nel suo distretto degli esperti del ministero. Insieme a Nadia e Falcone, Monterossi scopre il mistero dietro quei sassi e finirà per collaborare con Carella e Ghezzi per risolvere il caso.

Monterossi 2, il cast

Il nucleo centrale di Monterossi – La serie torna anche in questa seconda stagione sempre diretta da Roan Johnson. Quindi Fabrizio Bentivoglio presta corpo, volto e voce a Carlo Monterossi, incarnando perfettamente tutti i suoi tormenti, il senso di vuoto, la sofferenza verso un mondo da cui si sente estraneo. Carla Signoris è di nuovo Flora de Pisis la conduttrice di Crazy Love che conosciamo però soltanto al lavoro, tra gli uffici e gli studi.

Donatella Finocchiaro è Lucia, la giornalista trasferitasi a Londra e ora tornata a Milano per realizzare un nuovo programma, finendo per risvegliare vecchie passioni in Carlo. Martina Sammarco e Luca Nucera sono Nadia Federici e Oscar Falcone, i due collaboratori di Monterossi. Da un lato Nadia è parte integrante del mondo di Carzy Love e aiuta Carlo nella ricerca degli ospiti e nel tentativo di bilanciare le richieste di Flora. Falcone è invece una sorta di investigatore, esploratore del mondo per Monterossi.

Poi c’è la polizia con Tarcisio Ghezzi interpretato da Diego Ribon e Pasquale Carella interpretato da Tommaso Ragno che incarnano due modi diversi di esser poliziotti ma che si ritrovano quasi costretti a fare squadra in questa seconda stagione. Beatrice Schiros è Cristina Gregori il capo di Ghezzi e Gregori. Maurizio Lombardi e Gabriele Falsetta sono i due killer, mentre Alessandro Fella, Giordana Faggiano e Keta sono Francesco, Chiara e Nadir i tre personaggi che popolano i palazzoni di piazza Selinunte. Infine novità di stagione è Francesca Inaudi nei panni di Isabella De Nardi Contini una sorta di dark lady che affascina e turba Monterossi.

Monterossi 2, da quale romanzo è tratta?

La seconda stagione di Monterossi – La Serie è basata sul romanzo Torto Marcio di Alessandro Robecchi che è il quarto della saga letteraria scritta dall’autore. La prima stagione era invece ispirata ai romanzi Questa non è una canzone d’amore e Di Rabbia e di vento.

Monterossi 2 le location

Milano è un personaggio anche di questa seconda stagione di Monterossi – La serie. Una città raccontata attraverso le sue contraddizioni e peculiarità, tra il lusso, le ville e la Milano popolare dei palazzoni. Una parte della serie è stata anche girata a Reggio Calabria dove arrivano i due killer il Biondo e il Socio, allargando così lo sguardo anche oltre Milano dando voce ai luoghi che i vari personaggi attraversano.

Dopo il primo ciclo di episodi che ha introdotto i personaggi, lo stile, il mondo di Monterossi anche a chi non aveva familiarità con i romanzi, la seconda stagione della serie, prosegue in quella scia senza eccessivi scossoni o cambiamenti. Carlo Monterossi è un uomo che ha una sua etica, una propria visione del mondo ma che si scontra con quella cinica di Flora de Pisis che vive con tormento e sofferenza. Soprattutto nei primi episodi le diverse parti del racconto faticano a trovare una loro composizione unitaria, più storylines sembrano viaggiare in parallelo senza incontrarsi mai. Almeno fino a un punto di svolta che le porterà a convergere.

L’interesse e l’entusiasmo verso la serie va di pari passo rispetto al sentimento generato dal personaggio di Carlo Monterossi: o lo ami per il suo sarcasmo e la sua filosofia di vita, o lo detesti per le stesse ragioni. E la stessa cosa succede con la serie che è inscindibile rispetto al suo protagonista.

Monterossi 2, quanti episodi sono

La seconda stagione di Monterossi è composta da 5 episodi, 1 in meno rispetto alla prima stagione, tutti da 50 minuti.

Monterossi 2 come vedere la serie

La serie è soltanto in streaming su Prime Video, tutti gli episodi saranno rilasciati il 10 novembre.

Monterossi 3 si farà?

Considerando che al 2022 Alessandro Robecchi ha scritto 9 romanzi incentrati sul personaggio di Carlo Monterossi, il materiale non manca per poter proseguire la serie sul lungo periodo. Naturalmente entrano in gioco altri fattori come la voglia degli attori, le esigenze dei produttori di Palomar e della stessa Prime Video che la distribuisce. Però appare probabile che la serie possa proseguire.