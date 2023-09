Montalbano – Par Condicio su Rai 1: trama, finale e cast

Quando Rai 1 non sa che fare, si affida a Il Commissario Montalbano, che torna per la seconda volta in una settimana. Dopo “Giro di boa”, andato in replica lunedì 18 settembre, questa sera – mercoledì 20 settembre – è la volta di Par Condicio, in onda sull’Ammiraglia Rai a partire dalle 21:30. La prima tv di questo film tv risale al 2005: fu il secondo appuntamento del quinto ciclo della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. In questo caso il film tv non è tratto da un romanzo, ma è il risultato dell’adattamento di due racconti, ovvero l’omonimo Par condicio, tratto dalla raccolta Un mese con Montalbano, e Catarella risolve un caso, pubblicato ne Gli arancini di Montalbano. Se volete saperne di più, basta continuare la lettura…

Montalbano – Par Condicio, la trama

Il commissario Montalbano (Luca Zingaretti) si trova nel mezzo di una guerra di mafia: i Sinagra e i Cuffaro, insieme ai Musarra, hanno ricominciato a sparare. Tutto ha inizio con la morte di Angelo Bonpensiero, genero e braccio destro del boss Lillino Musarra. Per vendicare la morte del marito della figlia del capofamiglia, Mariuccia, e convinti che dietro ci sia la longa manus dei rivali Sinagra, i Musarra uccidono Michele Zummo, nipote dell’anziano – ma sempre boss – don Balduccio Sinagra. Uno a uno, come vuole la par condicio della mafia. Ma qualcosa non quadra: Montalbano non crede che la morte di Bompensiero abbia una matrice mafiosa, ma il PM Tommaseo non vuole che la faida continui, così toglie l’indagine al Commissario, che però non ha il tempo di restare con le mani in mano, visto che è scomparsa da Vigàta una ragazza ucraina, Eva Ljubin. Incredibilmente è Catarella a mettere il Commissario sulle tracce della ragazza, o meglio di un possibile maniaco, che ha rapito Eva e altre ragazze prima di lei. Ma quando sembra che le cose stiano avvicinandosi alla soluzione, arriva la svolta che non ti aspetti: la scomparsa di Eva ha a che fare con la ‘faida’ di mafia.

Montalbano – Par Condicio, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Grazie alle intuizioni di Catarella e con l’aiuto di Livia, Montalbano arriva a un maniaco, che ha rapito Eva e diverse ragazze prima di lei. Alvaro Sella, questo il suo nome, viene catturato ed Eva liberata. Ma per la ragazza il pericolo non è scampato: Montalbano capisce, infatti, che la notte in cui fu rapita Eva stava fuggendo da qualcuno che voleva ucciderla e che aveva già eliminato Bonpensiero. Si tratta di un killer assoldato da Mariuccia Musarra, la moglie di Bonpensiero. La guerra di mafia è scoppiata, dunque, per una questione familiare.

Montalbano – Par Condicio, cast

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano;

Salvo Montalbano; Cesare Bocci: Mimì Augello;

Mimì Augello; Peppino Mazzotta: Fazio;

Fazio; Angelo Russo: Catarella;

Catarella; Katharina Böhm : Livia;

: Livia; Marcello Perracchio : il dott. Pasquano;

: il dott. Pasquano; Giovanni Visentin : PM Tommaseo;

: PM Tommaseo; Cinzia Maccagnano: Mariuccia Cuffaro;

Alexandra Dinu: Eva Ljubin;

Ciccino Sineri: Don Balduccio Sinagra.

Montalbano – Par Condicio, sceneggiatori

L’episodio è stato scritto dallo stesso Andrea Camilleri, da Francesco Bruni e da Salvatore De Mola. È andato in onda per la prima volta il 29 settembre 2005.

Montalbano – Il giro di boa su RaiPlay

È possibile vedere Montalbano – Par Condicio, oltre che durante la messa in onda su Rai 1, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La finestra per la visione on-demand, però, è di pochi giorni.